China Open 2023: Bagas/Fikri Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Ganda India

CHANGZOU – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, mengungkapkan kuncu sukses mereka mengalahkan ganda India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, di 32 besar China Open 2023. Bagas/Fikri mengatakan mereka sudah melakukan persiapan agar punya mental lebih baik di lapangan.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzou, pada Rabu (6/9/2023), Bagas/Fikri berhasil mengatasi perlawanan Rankireddy/Shetty lewat pertandingan ketat tiga game. Pasangan Indonesia menang 21-17, 11-21 dan 21-17.

Bagas/Fikri memulai pertandingan dengan cukup baik. Meski sempat ketinggalan 1-3, mereka berbalik unggul 6-3 dan kemudian 11-9 saat interval sebelum akhirnya menjauh lagi di angka 16-12 dan menang 21-17.

Namun, permainan pasangan ranking 13 dunia itu berantakan di gim kedua. Mereka ketinggalan 1-11 saat interval dan takluk 11-21 dari Rankireddy/Shetty.

Beruntung bagi Indonesia, juara All England 2023 itu bangkit lagi di gim penentuan. Mereka selalu berada dalam posisi unggul dalam kedudukan 7-3, 11-8 dan 17-14 sampai akhirnya sukses mengunci kemenangan mereka dengan skor 21-17.

“Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar dan diberikan kemenangan. Hari ini permainan kami cukup memuaskan, di lapangan hanya adu mental dan kesiapan saja tadi,” kata Fikri dikutip dari rilis PBSI, Rabu (6/9/2023).