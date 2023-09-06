Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Para Bulu Tangkis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |12:38 WIB
Update Ranking BWF Para Bulu Tangkis
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
FEDERASI bulu tangkis dunia kembali merilis update ranking BWF para pebulutangkis pada 5 September 2023 lalu.

Di sektor tunggal putra, tidak ada perubahan yang signifikan. Viktor Axelsen masih kokoh di puncak diikuti Anthony Ginting, Kodai Naraoka, dan Kunlavut Vitidsarn dibawahnya. Satu nama yang menarik perhatian hanya Anders Antonsen yang kini merangsek masuk ke 10 besar.

Sektor tunggal putri tidak mengalami perubahan sama sekali. Posisi teratas masih dihuni oleh An Se Young diikuti Akane Yamaguchi, Cen Yu Fei, dan Tai Tzu Ying. Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya tunggal putri Indonesia di 10 besar dengan menduduki peringkat 8.

Sektor tunggal putra menjadi yang paling panas. Pasangan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masih menjadi pemuncak ranking. Akan tetapi, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty semakin dekat dengan mereka.

Hal ini diperburuk dengan hasil minus yang terus diraih duet Fajri itu. Terbaru, Fajar/Rian gugur di babak pertama China Open 2023 dari pasangan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dalam dua gim langsung, 21-19, 21-19.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Itu artinya, Fajar/Rian tidak akan mendapat tambahan poin dari China Open. Dan apabila Rankireddy/Shetty dapat menembus babak final, maka sudah dipastikan ranking 1 sektor ganda putra akan beralih ke India.

Di sektor ganda putri, tidak ada perubahan di top 3 ranking BWF. Chen Qing Chen/Jia Yi Fan masih kokoh di atas diikuti oleh dua pasangan Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

