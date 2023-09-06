Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Open 2023: Putri KW Kalah dari Akane Yamaguchi di Babak Pertama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |09:49 WIB
Hasil China Open 2023: Putri KW Kalah dari Akane Yamaguchi di Babak Pertama
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZOU – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) belum berhasil melewati hadangan Akane Yamaguchi di babak 32 besar China Open 2023. Putri kalah dua game alngsung 12-21 dan 18-21 dalam waktu 37 menit.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzou, Rabu (6/9/2023) pagi WIB, Putri KW mampu memberikan perlawanan sengit pada Yamaguchi di awal-awal pertandingan. Bahkan, dia sempat memimpin 7-5 dan 8-6.

Namun, selepas itu Yamaguchi bisa menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Pemain ranking dua dunia itu pun menutup interval gim pertama dengan keunggulan 11-9.

Usai rehat, Putri KW nampak sudah kebingungan untuk mencari celah mematikan sang lawan. Pemain berusia 21 tahun itu pun tertinggal jauh 9-15.

Tanpa menemui kesulitan berarti, Yamaguchi bisa mendapatkan poin demi poin. Pemain berpostur 156 cm itu pun menang di gim pertama dengan skor 21-12.

Pada gim kedua, Putri KW kembali menunjukkan permainan yang luar biasa. Setelah sempat tertinggal 2-4, dia mampu menyusul Yamaguchi untuk berblaik unggul di angka 6-4 dan kemudian 8-6.

Akan tetapi, lagi-lagi pemain kelahiran Tangerang itu bisa dikejar oleh Yamaguchi di angka 8-8. Namun, akhirnya kali ini dia gantian bisa mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-10.

Halaman:
1 2
