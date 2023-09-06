Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Bangkit dan Tumbangkan Viktor Axelsen di Final China Open 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:58 WIB
Anthony Ginting Bangkit dan Tumbangkan Viktor Axelsen di Final China Open 2023?
Anthony Ginting (kiri) siap tumbangkan Viktor Axelsen di final China Open 2023? (Foto: PBSI)
PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, bakal bangkit dan menumbangkan Viktor Axelsen di final China Open 2023? Pertanyaan ini timbul lantaran tunggal putra nomor dua dunia tersebut comeback setelah sebelumnya absen di BWF World Championships 2023.

Anthony Ginting mundur dari BWF World Championships 2023 karena tengah berduka setelah ibunda tercintanya, Lucia Sriati, meninggal dunia pada 9 Agustus 2023 lalu. Tak lama setelah itu, atlet 26 tahun tersebut sudah menyatakan siap tampil kembali di China Open 2023.

Anthony Ginting

(Anthony Ginting siap bangkit di China Open 2023)

"Saya hanya absen di satu turnamen jadi secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan, maksudnya secara persiapan juga sudah baik. Tidak ada kendala. Puji Tuhan juga hari ini berangkat dalam keadaan sehat," ungkap Anthony Ginting, dikutip dari rilis PBSI.

Bukan hanya itu, Anthony Ginting berjanji memberikan performa dan hasil yang terbaik di Turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut. Meski begitu, juara Singapore Open 2023 itu memprediksi persaingan di sektor tunggal putra akan ketat.

"Tidak bisa diprediksi siapa yang juara jadi saya berharap nanti bisa memberikan yang terbaik di China. Bukan hanya dari segi hasil tapi juga performa," tegas tunggal putra nomor dua dunia tersebut.

Sekarang pertanyaannya, akankah Anthony Ginting bakal bangkit dan menumbangkan sang peringkat satu dunia, Viktor Axelsen, di final China Open 2023? Hal ini tak menutup kemungkinan alias diprediksi bisa terjadi jika keduanya berhasil lolos ke final.

