MOTOGP

Honda Tak Ada Perubahan, Joan Mir Ngaku Nyaris Menyerah di MotoGP Catalunya 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |10:00 WIB
Honda Tak Ada Perubahan, Joan Mir Ngaku Nyaris Menyerah di MotoGP Catalunya 2023
Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir. (Foto: MotoGP)
JAKARTA – Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir mengaku nyaris menyerah dari balapan MotoGP Catalunya 2023 lantaran motornya yang tak bisa bersaing,. Motor RC213V memang tak memiliki banyak perubahan, sehingga Mir pun benar-benar kesulitan hingga akhirnya dirinya cuma bisa mengakhiri balapan di posisi buntut.

Ya, Mir benar-benar menjalani akhir pekan yang sangat buruk di MotoGP Catalunya 2023. Dia hanya mampu mengamankan posisi ke-20 di starting grid dan kemudian finis di urutan 21 dalam sprint.

Bahkan, juara MotoGP 2020 itu berada di urutan terakhir ketika menyelesaikan balapan utama di Barcelona itu. Dia berselisih 5 detik dari rider Honda lainnya yang menggantikan Alex Rins di LCR Honda yakni Iker Lecuona, yang finis tepat di depannya.

Mir pun mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya memulai balapan dengan baik. Namun, bannya hancur hanya setelah enam atau tujuh lap balapan berjalan karena permasalahan yang ada pada motor RC213V-nya tak kunjung menemui solusi.

Joan Mir

“Start balapan pertama saya cukup bagus karena saya mampu meraih beberapa posisi. Dan kemampuan manuver motornya juga meningkat. Tapi dengan perangkat elektronik saat ini dan karena masalah grip Honda, ban saya hancur total setelah enam atau tujuh lap,” kata Mir dilansir dari Speedweek, Rabu (6/9/2023).

Tentunya hasil tersebut membuat Mir masih hanya mengoleksi lima poin saja dari 22 balapan yang telah bergulir musim ini. Dia pun mengaku hampir menyerah dalam balapan utama di MotoGP Catalunya 2023 karena motornya terlalu bobrok.

