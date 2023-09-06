Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cederai Tangan dan Kaki saat Mentas di Catalunya, Marco Bezzecchi Berniat Lebih Hati-Hati saat Main di MotoGP San Marino 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:57 WIB
Cederai Tangan dan Kaki saat Mentas di Catalunya, Marco Bezzecchi Berniat Lebih Hati-Hati saat Main di MotoGP San Marino 2023
Momen Marco Bezzecchi alami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2023. (Foto: Reuters)
MISANO – Pembalap Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi merasa tak senang karena mencederai dirinya sendiri saat mentas di MotoGP Catalunya 2023 pada akhir pekan lalu. Gara-gara tak berhati-hati, Bezzecchi pun melukai tangan dan kakinya.

Tentu Bezzecchi tak mau hal serupa terulang di MotoGP San Marino 2023. Untuk itu, anak didik Valentino Rossi akan berusaha lebih berhati-hati saat mengaspal di Sirkuit Misano.

Ya, Bezzechi pun berharap balapan selanjutnya di Sirkuit Misano akan lebih baik. Mengingat jarak seri MotoGP Catalunya dengan MotoGP San Marino cukup berdekatan.

Awalnya, gara-gara cedera itu Bezzecchi pun dikhawatirkan absen di balapan seri berikutnya. Pasalnya cedera yang dimiliki Bezzechi masih ada beberapa bagian lainnya.

Insiden di MotoGP Catalunya 2023

Seperti pada tangan kirinya, Bezzechi mengeluhkan pada bagian ibu jari. Selain itu dia juga mengatakan memiliki masalah pada kaki kanannya.

Meski demikian, dirinya memastikan untuk bisa tetap mengaspal akhir pekan ini. Bezzechi mengatakan cedera yang dialaminya hanya luka ringan.

