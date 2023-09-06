Jelang MotoGP San Marino 2023, Begini Kondisi Francesco Bagnaia

SANTA MONICA-CELLA – Usai mengalami kecelakaan parah di MotoGP Catalunya 2023, pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia diragukan bakal tampil di seri selanjutnya, yakni GP San Marino. Untuk menjawab kabar tersebut, dokter yang menangani Bagnaia, dr. Giuseppe Costanzo pun berbicara mengenai kondisi rider asal Italia tersebut.

Menurut pemaparan dokter Costanzo, dirinya belum bisa mengonfirmasi seberapa besar peluang Bagnaia tampil di MotoGP San Marino 2023. Satu hal yang pasti adalah ia merasa Pecco –sapaan akrab Bagnaia– membutuhkan istirahat dua sampai empat minggu ke depan.

Sebab menurut dokter Costanzo, kondisi Bagnaia masih harus dipantau menjelang MotoGP San Marino 2023. Balapan tersebut akan bergulir di Sirkuit Misano, Santa Monica-Cella, Italia pada Minggu 10 September 2023 mendatang.

“Kecelakaan itu akan jauh lebih serius jika Pecco (Francesco Bagnaia) berada di posisi lain. Setidaknya salah satu tulang di kakinya akan patah, ini akan terjadi jika dia berbaring miring. Sekarang perlu untuk melihat ligamen dan otot, yang telah menerima hantaman tersebut, ini akan menjadi titik kritis untuk dipantau,” jelas Dokter Costanzo dilansir dari Tuttomotoriweb, Rabu (6/9/2023).

“Apakah ada titik pada kaki yang paling lemah? Tidak seperti tulang, tapi memar dan keseleo perlu dipelajari dan diobati,” sambungnya.

Sebagai pengingat, Bagnaia mengalami kecelakaan tunggal pada tikungan awal lap pertama MotoGP Catalunya 2023, Minggu 3 September 2023. Pembalap berusia 26 tahun itu terjatuh setelah diduga kehilangan cengkeraman pada ban belakangnya.