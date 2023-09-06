Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal

HASIL FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Jerman sukses mengalahkan Latvia di babak perempatfinal dengan skor tipis 81-79.

Pertandingan itu digelar di Mall of Asia Arena, Manila, Filipina pada Rabu (6/9/2023) sore WIB. Laga tersebut berlangsung sengit sepanjang 40 menit, namun Jerman pada akhirnya melaju ke semifinal, mengakhiri kiprah Latvia yang sudah tampil sensasional sejak mengawali turnamen di Jakarta.

Berkat hasil ini, Jerman berhak tampil di babak empat besar Piala Dunia Basket untuk menghadapi Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat sukses membantai Italia dengan skor 100-63 pada babak perempatfinal.

Kuarter pertama antara Jerman dan Latvia berlangsung ketat dan hanya berbeda tiga poin. Latvia mampu unggul 16-13 terlebih dahulu pada sepuluh menit pertama.

Jerman tancap gas di kuarter kedua dan sukses meraih tambahan 23 poin selagi Latvia hanya mencetak 18 poin. Alhasil, skor menjadi 36-34 untuk Jerman pada akhir paruh pertama pertandingan.

BACA JUGA:

Selepas rehat, laga kembali berlangsung sengit dengan kedua tim yang mampu menambahkan sederet poin yang membuat laga menjadi lebih ketat. Jerman menambah 26 poin dan Latvia mencetak 25 poin dan skor menjadi 62-59.