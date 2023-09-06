FIBA World Cup 2023: Yessica Stephani Ceritakan Pengalamannya Jadi Volunteer Terbaik

JAKARTA - Volunteer menjadi salah satu aspek penting dalam kesuksesan FIBA World Cup 2023. Mereka bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penonton, media yang meliput, serta membantu dalam pelaksanaan agar FIBA World Cup 2023 kali ini berjalan lancar dan baik.

Nama Yessica Stephanie (21) pun terpilih menjadi "volunteer of the game". Dia terpilih berdasarkan hasil masukan media baik dalam dan luar negeri, perwakilan tim, dan LOC selama pelaksanaan FIBA World Cup 2023 berlangsung di Jakarta pada 25 Agustus hingga 3 September lalu.

Untuk bisa ikut serta menjadi volunteer FIBA World Cup ini terbilang tidak mudah. Mereka harus melalui berbagai seleksi dengan berbagai kriteria tertentu.

Selain utamanya bisa berbahasa Inggris dengan baik, volunteer ini juga harus mampu menulis. Pengalaman menyenangkan yang dimiliki di FIBA Asia Cup 2022 lah yang menjadi bekal Yessica untuk kembali mendaftarkan diri lagi di FIBA World Cup 2023 Indonesia ini.

"Sejak awal memang mendaftar di bidang media lagi, tapi sempat diterimanya di bagian marketing. Tapi saat dilihat lagi CV-nya, kebanyakan pengalaman saya menangani media, termasuk di FIBA Asia Cup, hingga dipindahkan lagi ke bagian media," kata Yessica dikutip dari rilis LOC FIBA World Cup 2023, Rabu (6/9/2023).

Menurut mahasiswa Universitas Indonesia (UI) jurusan hukum ini, kemampuan menulis memang menjadi salah satu persyaratan. Karena saat mendaftar, dirinya mengaku harus menuliskan tentang kekurangan dalam diri yang bisa menghambat serta apa kelebihan yang mendukung selama bertugas di Piala Dunia ini. Lalu, dia juga harus menjelaskan tentang dirinya melalui video dengan berbahasa Inggris.