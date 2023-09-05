Gus Yaqut Kembali Pimpin Federasi Wing Chun Indonesia

Yaqut Cholil Qoumas kembali menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Wing Chun Indonesia (Foto: Federasi Wing Chun Indonesia)

JAKARTA - Federasi Wing Chun kembali menyerahkan tampuk ketua umum kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk periode 2023-2027. Gus Yaqut -sapaan akrabnya- sebelumnya ditetapkan sebagai ketum olahraga beladiri asal Hongkong ini periode 2021-2023.

Mandat sebagai Ketua Umum Federasi Wing Chun Indonesia kepada Yaqut diserahkan Sekretaris Jenderal Maulana Zaenal bersama Pembina King Yuwono. Acara itu berlangsung di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Yaqut menyatakan komitmennya membangun Wing Chun yang lebih maju dan diperhitungkan. Ia juga menyiapkan beasiswa bagi atlet berprestasi.

"Saya optimis Federasi Wing Chun Indonesia akan terdaftar sebagai anggota KONI. Ini komitmen saya Wing Chun diakui. Saya minta segera inventarisir atlet-atlet berprestasi Wing Chun agar mereka bisa mendapat beasiswa. Tetap semangat," tegas Gus Yaqut, Selasa (5/9/2023).

Sementara itu, Zaenal mengatakan, selain menyampaikan laporan, pertemuan hari ini adalah untuk menyerahkan mandat ketua umum dari seluruh pengurus kepada Yaqut. Menurutnya, olahraga itu berkembang cukup pesat di bawah kepemimpinan periode sebelumnya.

"Gus Yaqut sebagai Ketum Federasi Wing Chun Indonesia berakhir masa jabatannya pada 18 September 2023. Nah, pada 27 Agustus 2023 semua pengurus provinsi sepakat secara aklamasi mengangkat kembali Gus Yaqut sebagai ketua umum untuk periode 2023-2027," terang Maulana.