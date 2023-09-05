Advertisement
SPORT LAIN

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung: 16 Peserta Melaju ke Perdelapan Final

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:01 WIB
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung: 16 Peserta Melaju ke Perdelapan Final
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung telah memasuki hari kedua (Foto: POBSI)
BANDUNG - POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri III Bandung telah memasuki hari kedua pada Selasa (5/9/2023). Delapan peserta memastikan diri lolos ke babak perdelapan final dalam turnamen yang digelar di Pitpool, Kota Bandung, Jawa Barat, menyusul delapan lainnya.

Sebelumnya, pada hari pertama turnamen ini, 8 peserta lainnya telah melangkah ke perdelapan final dalam persaingan yang tak kalah seru. Turnamen ini mempertemukan 60 peserta dari 12 kota dan 7 provinsi yang menghadirkan persaingan yang sangat sengit, dengan mayoritas peserta berasal dari kalangan mahasiswa.

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung (Foto: POBSI)

Keberhasilan peserta muda ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi besar di dunia biliar, terutama di kalangan generasi muda. Ini juga sejalan dengan tujuan utama dari Persatuan Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) dalam membina dan mengembangkan bakat atlet muda.

Kejuaraan ini direncanakan untuk digelar setiap tahun, memberikan kesempatan berkelanjutan bagi para pemain muda untuk bersaing dan berkembang dalam dunia biliar.

Bagi para penggemar yang tidak dapat hadir secara langsung di Pitpool, Kota Bandung, tidak perlu khawatir. Pertandingan POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri III Bandung dapat disaksikan secara live melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

