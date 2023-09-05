Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama China Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Pulang, Praveen Jordan/Melati Daeva Melaju

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:18 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Hari Pertama China Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Pulang, Praveen Jordan/Melati Daeva Melaju
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti berhasil melaju ke 16 besar China Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
A
A
A

BERIKUT hasil lengkap wakil Indonesia di hari pertama China Open 2023. Nasib berbeda dialami Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dengan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Pasangan yang disebut pertama tersingkir, sedangkan lainnya melaju.

Sebanyak sembilan wakil Indonesia turun di hari pertama China Open 2023 Super 1000. Dari sembilan, ada lima yang menembus babak 16 besar.

Jonatan Christie

Di tunggal putra, Jonatan Christie dan Shesar Hiren Rhustavito sukses melaju. Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo kandas di tangan Viktor Axelsen.

Untuk tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung harus mengakhiri perjalanannya lebih cepat. Pemain asal Wonogiri itu tumbang 15-21 dan 14-21 dari Nguyen Thuy Linh asal Vietnam.

Bergeser ke ganda campuran, tiga pasangan berhasil melaju ke 16 besar. Mereka adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari serta dua pasangan non-pelatnas Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Hasil mengecewakan justru didapat ganda putra. Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tersingkir lebih cepat.

Halaman:
1 2
