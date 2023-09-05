Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Open 2023: Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Jonatan Christe Melenggang ke 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |15:58 WIB
Hasil China Open 2023: Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Jonatan Christe Melenggang ke 16 Besar
Jonatan Christie melenggang ke 16 besar China Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
CHANGZHOU - Jonatan Christie melaju ke 16 besar China Open 2023. Tunggal putra Indonesia itu mengalahkan Weng Hong Yang dalam permainan tiga tim 22-20, 19-21, dan 21-10 di babak pertama China Open 2023 Super 1000.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Selasa (5/9/2023) sore WIB, Jonatan langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan pada gim pertama. Tunggal putra berusia 25 tahun itu berhasil mendominasi dengan kombinasi pukulan smash kencang dan menyilang.

Jonatan Christie

Weng yang terus-terusan digempur hanya bisa pasrah kehilangan cukup banyak poin pada awal gim pertama. Sejurus kemudian, Jonatan menurunkan tempo permainannya untuk menjaga stamina.

Sang lawan mencoba mengejar. Namun demikian, Jonatan berhasil mengantisipasi serangan dengan baik. Jojo pun mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-8.

Selepas rehat, Jonatan kembali bermain agresif untuk mengakhiri gim pertama dengan cepat. Akan tetapi, Weng juga bermain habis-habisan untuk mengejar ketertinggalan. Sempat kesulitan, Jojo akhirnya menang pada gim pertama dengan skor 22-20.

Memasuki gim kedua, Jonatan meneruskan pola permainan cepat nan agresifnya. Walaupun begitu, Weng yang sudah menyadari hal itu sukses meredam permainan Jonatan dengan pola defensif yang baik.

Saling balas mencetak poin antara kedua tunggal putra itu terjadi pada awal pertandingan gim kedua. Jonatan yang lebih percaya diri berhasil memastikan keunggulan pada jeda interval dengan skor tipis 11-10.

Usai jeda, Weng yang bermain lepas akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Dengan pukulan kerasnya yang sulit dijangkau, Jonatan tertinggal. Pada poin-poin kritis, Jojo tidak mau menyerah dan sukses menyamakan kedudukan menjadi 18-18.

Halaman:
1 2
