HOME SPORTS NETTING

Hasil China Open 2023: Menang atas Wakil Taiwan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Lolos ke 16 Besar

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:48 WIB
Hasil China Open 2023: Menang atas Wakil Taiwan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Lolos ke 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU - Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil merebut tiket ke babal 16 besar China Open 2023. Tiket tersebut diraih usai Dejan/Gloria menang atas wakil Taiwan, Yang Po-Hsuan/ Hu Ling Fang di babak 32 besar pada Selasa, (5/9/2023) pagi WIB.

Bermain selama 38 menit, Dejan/Gloria menang lewat dua gim langsung. Tepatnya dengan skor 21-16 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Pertemuan itu terjadi di court 3 Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China. Dejan/Gloria pun langsung tancap gas.

Ya, sejak awal permainan dimulai, Dejan/Gloria mampu menunjukkan kegigihan mereka. Pasangan ganda campuran Tanah Air itu sukses membawa lawan mengikut pola permainan mereka.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Namun duet Taiwan itu juga cukup melawan. Mereka memberikan balasan yang cukup membuat Dejan/Gloria kesulitan.

Persaingan kedua pihak semakin sengit setelah interval. Kejar-kejaran poin terus berlangsung. Namun Dejan/Gloria pun sukses menutup kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.

