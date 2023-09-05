Hasil China Open 2023: Menang atas Wakil Taiwan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Lolos ke 16 Besar

CHANGZHOU - Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil merebut tiket ke babal 16 besar China Open 2023. Tiket tersebut diraih usai Dejan/Gloria menang atas wakil Taiwan, Yang Po-Hsuan/ Hu Ling Fang di babak 32 besar pada Selasa, (5/9/2023) pagi WIB.

Bermain selama 38 menit, Dejan/Gloria menang lewat dua gim langsung. Tepatnya dengan skor 21-16 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Pertemuan itu terjadi di court 3 Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China. Dejan/Gloria pun langsung tancap gas.

Ya, sejak awal permainan dimulai, Dejan/Gloria mampu menunjukkan kegigihan mereka. Pasangan ganda campuran Tanah Air itu sukses membawa lawan mengikut pola permainan mereka.

Namun duet Taiwan itu juga cukup melawan. Mereka memberikan balasan yang cukup membuat Dejan/Gloria kesulitan.

Persaingan kedua pihak semakin sengit setelah interval. Kejar-kejaran poin terus berlangsung. Namun Dejan/Gloria pun sukses menutup kemenangan di gim pertama dengan skor 21-16.