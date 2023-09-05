Jadwal Lengkap Siaran Langsung China Open 2023, Live di iNews!

JADWAL lengkap siaran langsung China Open 2023 akan dibahas Okezone. Turnamen BWF World Tour Super 1000 itu bakal digelar di Changzhou Olympic Sports Centre Xincheng Gymnasium, China, pada 5-10 September 2023 dan disiarkan secara live di iNews!

Jadwal siaran langsung China Open 2023 di iNews akan diawali di babak pertama alias 32 besar pada hari ini, Selasa (5/9/2023) mulai pukul 08.00 WIB. Kemudian dilanjutkan babak 32 besar di hari kedua yang bakal dimulai pada Rabu (6/9/2023) pukul 08.00 WIB.

Keesokan harinya, dilanjutkan babak 16 besar China Open 2023 pada Kamis (7/9/2023) yang dimulai pukul 08.00 WIB. Kemudian untuk babak perempatfinal dilangsungkan pada Jumat (8/9/2023) mulai pukul 09.00 WIB.

Berlanjut di babak semifinal China Open 2023, akan berlangsung pada Sabtu (9/9/2023) mulai pukul 09.00 WIB. Terakhir, partai final turnamen berlevel 1000 itu akan digelar pada Minggu (10/9/2023) mulai pukul 12.00 WIB.

Di China Open 2023 ini, Indonesia mengirimkan 17 wakil terbaiknya. Dengan rincian, terdiri dari empat tunggal putra, dua tunggal putri, lima ganda putra, dua ganda putri, dan empat ganda campuran.

Dari sektor tunggal putra, ada Chico Aura Dwi Wardoyo, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Shesar Hiren Rhustavito. Lalu di nomor tunggal putri, PBSI hanya mengirim Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusumawardhani.

Sementara di sektor ganda putra, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Rambitan dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Beralih ke nomor ganda putri, Indonesia memiliki dua pasangan yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Lalu di nomor ganda campuran, ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.