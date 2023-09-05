Kisah Anthony Edwards, Sumbang 35 Poin namun Amerika Serikat Tetap Kalah di FIBA World Cup 2023

KISAH Anthony Edwards, pemain yang sumbang 35 poin namun Timnas Basket Amerika Serikat tetap kalah di FIBA World Cup 2023 menarik untuk diulas. Sang jagoan secara mengejutkan takluk atas Timnas Basket Lithuania dengan skor 110-104 di fase grup FIBA World Cup 2023.

Padahal, salah satu pemain muda mereka, yakni Anthony Edwards tampil sangat luar biasa di laga ini. Tercatat, pemain dari tim Minnesota Timberwolves itu mencetak 35 angka, 1 rebounds dan 2 assist yang sekaligus menjadikannya pemain terbaik di laga ini.

Beruntung, meski kalah di laga terakhir babak penyisihan grup, Amerika Serikat tetap lolos ke babak perempat final untuk bertemu Italia. Lantas, siapakah sosok Anthony Edwards si pencetak 35 angka untuk Amerika Serikat itu?

Anthony Edwards adalah pemain kelahiran Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada 05 Agustus 2001. Edwards mulai jatuh cinta dengan bola basket sejak duduk di bangku sekolah menengah.

Sejak saat itu, dirinya mulai aktif bermain dengan selalu mengenakan jersey nomor 5. Hal ini dilakukan Edwards untuk mengenang ibu dan neneknya yang sama-sama meninggal di hari kelima pada bulan berbeda akibat mengidap kanker.

Selama di sekolah menengah, Edwards bekerja sebagai instruktur di berbagai kamp pemuda. Pada saat bersamaan, dirinya juga bermain di Holy Spirit Preparatory School dan mendapat penghargaan tim utama dari McDonald's All-American dan USA Today All-USA.