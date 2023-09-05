Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Indonesia Catatkan Rekor Penonton Terbanyak di FIBA World Cup 2023, Erick Thohir Kagum

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |05:41 WIB
Indonesia Catatkan Rekor Penonton Terbanyak di FIBA World Cup 2023, Erick Thohir Kagum
Suasana Indonesia Arena saat menggelar pertandingan FIBA World Cup 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – FIBA Central Board Member, Erick Thohir terpukau dengan pencapaian Indonesia yang mampu mencatatkan rekor penonton terbanyak selama babak penyisihan FIBA World Cup 2023. Menurutnya pencapaian 111 ribu penonton yang hadir sangat luar biasa dan mendapatka pujian dari pihak Federasi Bola Basket Dunia (FIBA) secara langsung.

Perlu diketahui, FIBA World Cup 2023 digelar di 3 negara, yakni Indonesia, Filipina, dan Jepang. Ketiga negara itu sama-sama menggelar pertandingan babak penyisihan, tapi soal penonton Indonesia patut berbangga.

Kini babak penyisihan FIBA World Cup 2023 yang berlangsung di Indonesia sudah berakhir. Fase tersebut digelar di Indonesia Arena, Jakarta sejak 25 Agustus sampai dengan 3 September 2023 lalu.

Berikutnya, turnamen akan dilanjutkan di Manila, Filipina untuk babak perempatfinal hingga pertandingan final. Kendati fase penyisihan turnamen sudah berakhir, Indonesia berhasil meninggalkan kesan manis untuk FIBA World Cup 2023.

Ya, Indonesia berhasil mencatatkan rekor dengan penonton terbanyak di babak penyisihan FIBA World Cup 2023. Berdasarkan hasil data penjualan tiket, selama 10 hari penyelenggaraan, jumlah penonton dua babak kualifikasi FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena mencapai total 139.032 penonton.

FIBA World Cup 2023

Catatan itu melampaui jumlah penonton babak penyisihan di Okinawa, Jepang dan Manila, Filipina. Menurut keterangan resmi, tiket menonton pertandingan pembuka dan penutup menjadi lembaran yang paling banyak diburu oleh para penggemar.

Pencapaian manis inipun menuai pujian dari Federasi Bola Basket Dunia (FIBA). Erick mengatakan mereka terkejut dengan catatan penonton di Indonesia Arena. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu juga kagum dengan rekor ini.

Halaman: 1 2
1 2
