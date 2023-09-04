Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pengprov POBSI Jawa Barat Beri Dukungan Penuh kepada Hary Tanoesoedibjo Telurkan Atlet Berprestasi

Omar Azwar , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:38 WIB
Pengprov POBSI Jawa Barat Beri Dukungan Penuh kepada Hary Tanoesoedibjo Telurkan Atlet Berprestasi
Ketua Pengprov Jawa Barat Rudy Kadarisman beri dukungan kepada POBSI dan Ketum Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI/Omar Azwar)
A
A
A

PENGURUS Provinsi (Pengprov) Jawa Barat memberi dukungan penuh kepada Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo untuk menelurkan atlet biliar berprestasi. Pasalnya, biliar menjadi olahraga yang berkembang di Indonesia dan diminati oleh anak muda hingga dewasa.

"Saya ucapkan terima kasih kepada pak Hary Tanoe karena penyelenggaraan sirkuit hari ini adalah support pak Hary Tanoe. Komitmen beliau ketika menjadi Ketum mensosialisasikan biliar ke media secara luas," ucap Ketua Pengprov POBSI Jawa Barat, Rudi Kadarisman, di Pitpool, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/9/2023).

POBSI

Rudi mengatakan bahwa sejumlah program pembinaan maupun kejuaraan yang digelar di seluruh dunia dilaksanakan rutin. Program seperti juga membantu Pengprov POBSI di seluruh dunia dalam menelurkan atlet berprestasi.

Menurutnya, dulu olahraga biliar identik sebagai hiburan malam sehingga dianggap negatif oleh masyarakat. Kini, biliar menjadi kegiatan positif yang diminati oleh banyak orang bahkan anak-anak di bawah umur.

Halaman:
1 2
