Influencer hingga Pro Player Ramaikan Fun Match MLBB untuk Charity

JAKARTA - Sejumlah publik figur Tanah Air meramaikan Fun Match Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) besutan The House of Revolutions (THR) asuhan Thariq Halilintar di Posbloc South Great Hall, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/9/2023).

Ajang ini diramaikan sejumlah selebritas Tanah Air, influencer, hingga pro player MLBB lainnya. Ada Raffi Ahmad, Irwansyah, Atta Halilintar, Arbani Yasiz, Lula Lahfah, Angie Marcheria, Vior, Kayess, hingga Brisia Jodie.

Pada acara tersebut juga, anak tunggal Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar ikut menunjukkan kemampuannya dalam Fun Match tersebut. Tidak hanya menghibur, pertandingan yang diberi nama 'Pertarungan Legenda' ini juga memiliki tujuan mulia.

Hasil keuntungan tiket, donasi secara online dan offline akan disumbangkan untuk mendukung pendidikan hingga lingkungan di daerah yang membutuhkan. Inisiator The House of Revolutions, Thariq Halilintar menjelaskan THR terbuka bagi semua kalangan yang mau ikut bergabung untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.

"Siapa pun itu, siapa yang mau ikut mengubah dunia menjadi lebih baik, langsung aja join ke THR," ujar Thariq seusai acara.

Sebagai sahabat Thariq dan figur yang mendukung kegiatan sosial, Alam Ganjar menyatakan pertandingan ini sangat menyenangkan dan penuh makna.

"Aku suka dari 'Pertarungan Legenda' ini, kita main, kita asik, tapi dibelakangnya itu ada yang kita bawa, yaitu charity. Kita mendonasikan semua yang didapat disini," tutur Alam Ganjar, mahasiswa Teknik Industri UGM ini.