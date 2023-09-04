Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pemegang Rekor Power Jump Smash Badminton 2023, Nomor 1 Tembus 500 Km/Jam!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:24 WIB
4 Pemegang Rekor Power Jump Smash Badminton 2023, Nomor 1 Tembus 500 Km/Jam!
Anthony Ginting memiliki smash yang mematikan (Foto: PBSI)
A
A
A

SEBANYAK empat pemegang rekor power jump smash badminton pada tahun 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya bahkan ada yang menembus 500 km/jam.

Melakukan smash sambil melompat merupakan salah satu senjata yang dimiliki oleh para pebulu tangkis. Tujuannya adalah untuk mempercepat laju shuttlecock agar sulit dikembalikan dan berbuah poin.

Anthony Ginting

Saking kencangnya sebuah smash, terkadang sampai memecahkan rekor yang di luar nalar. Pada tahun 2023 ini, setidaknya ada empat pebulu tangkis yang punya rekor power jump smash di kancah bulu tangkis.

Berikut 4 Pemegang Rekor Power Jump Smash Badminton 2023

4. Anthony Ginting (419 km/jam)

Anthony Ginting

Tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting, memiliki salah satu jurus andalan lewat jump smash. Dia bahkan pernah mencatatkan sebuah jump smash berkekuatan 419 km/jam pada tahun ini.

Ginting melakukannya ketika bertemu dengan Li Shifeng di perempatfinal Singapore Open 2023 lalu. Pengembalian Li Shifeng yang tanggung membuat Ginting bisa dengan leluasa mengirim smash ke pojok lapangan.

3. Seo Seung-jae (426 km/jam)

Seo Seung Jae

Pebulu tangkis Korea Selatan, Seo Seung-jae, memiliki salah satu senjata smash yang ampuh. Pemain yang bisa tampil di nomor ganda campuran dan ganda putra itu pernah mencatatkan smash berkecepatan 426 km/jam.

Dia mengukirnya ketika sedang tampil bersama Chae Yu-jun di nomor ganda campuran pada Denmark Open 2023 ketika menghadapi Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Smash Seo Seung-jae pun tak mampu dikembalikan oleh pasangan nomor satu ganda campuran dunia tersebut.

Halaman:
1 2
