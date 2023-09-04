Daftar Lengkap 17 Wakil Indonesia di China Open 2023: Anthony Ginting Comeback!

DAFTAR lengkap 17 wakil Indonesia di China Open 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah Anthony Ginting yang comeback setelah absen di BWF World Championships 2023.

Sang tunggal putra ranking dua dunia, Ginting, memilih absen pada ajang BWF World Championships 2023 di Denmark akhir Agustus lalu. Sebab, dia masih berada dalam suasana duka usai sang ibu meninggal dunia beberapa hari sebelumnya.

Namun, Anthony Ginting siap kembali ke lapangan pada China Open 2023. Dia merupakan salah satu dari empat tunggal putra Indonesia, dengan tiga nama lainnya adalah Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Shesar Hiren Rhustavito.

Sementara itu, tunggal putri diwakili oleh dua pemain, yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Ganda putra memiliki wakil terbanyak, yaitu lima pasangan.

Nama-nama seperti Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan siap tampil lagi pekan ini. Tiga pasangan lainnya adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, dan Bagas Maulana/Shohibul Fikri.

Kemudian, ada dua pasangan ganda putri di sini, yaitu Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Apriyani/Fadia punya kepercayaan diri tinggi usai menjadi runner-up di BWF World Championships 2023.