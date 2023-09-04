Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Lengkap 17 Wakil Indonesia di China Open 2023: Anthony Ginting Comeback!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:17 WIB
Daftar Lengkap 17 Wakil Indonesia di China Open 2023: Anthony Ginting Comeback!
Anthony Ginting comeback di China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR lengkap 17 wakil Indonesia di China Open 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah Anthony Ginting yang comeback setelah absen di BWF World Championships 2023.

Sang tunggal putra ranking dua dunia, Ginting, memilih absen pada ajang BWF World Championships 2023 di Denmark akhir Agustus lalu. Sebab, dia masih berada dalam suasana duka usai sang ibu meninggal dunia beberapa hari sebelumnya.

Anthony Ginting

Namun, Anthony Ginting siap kembali ke lapangan pada China Open 2023. Dia merupakan salah satu dari empat tunggal putra Indonesia, dengan tiga nama lainnya adalah Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Shesar Hiren Rhustavito.

Sementara itu, tunggal putri diwakili oleh dua pemain, yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Ganda putra memiliki wakil terbanyak, yaitu lima pasangan.

Nama-nama seperti Fajar Alfian/Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan siap tampil lagi pekan ini. Tiga pasangan lainnya adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, dan Bagas Maulana/Shohibul Fikri.

Kemudian, ada dua pasangan ganda putri di sini, yaitu Apriyani Rahayu/Siti Fadia dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. Apriyani/Fadia punya kepercayaan diri tinggi usai menjadi runner-up di BWF World Championships 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/40/2880684/pesan-misterius-dewan-bwf-setelah-indonesia-gagal-total-di-china-open-2023-EpKwuSZoJ2.jpg
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880475/hasil-lengkap-final-china-open-2023-viktor-axelsen-tak-terbendung-china-borong-2-gelar-juara-PLffXVVYBX.jpg
Hasil Lengkap Final China Open 2023: Viktor Axelsen Tak Terbendung, China Borong 2 Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880248/takluk-di-perempatfinal-china-open-2023-bagas-maulana-shohibul-fikri-salut-dengan-semangat-pasangan-korea-RnKSPGAUKQ.jpg
Takluk di Perempatfinal China Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Salut dengan Semangat Pasangan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880190/penyebab-jonatan-christie-kalah-dari-viktor-axelsen-di-semifinal-china-open-2023-CdC2iB9Rn9.jpg
Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Viktor Axelsen di Semifinal China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880095/shesar-hiren-langsung-alihkan-fokus-ke-hong-kong-open-2023-usai-tersingkir-dari-china-open-2023-7feLMfeGCY.jpg
Shesar Hiren Langsung Alihkan Fokus ke Hong Kong Open 2023, Usai Tersingkir dari China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880093/tersingkir-di-perempatfinal-china-open-2023-shesar-hiren-rhustavito-akui-ketangguhan-jonatan-christie-P7enlxR0G0.jpg
Tersingkir di Perempatfinal China Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito Akui Ketangguhan Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement