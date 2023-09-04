Hasil US Open 2023: Iga Swiatek Disikat Jelena Ostapenko di 16 Besar

NEW YORK - Iga Swiatek gugur di babak 16 besar US Open 2023 usai dikalahkan Jelena Ostapenko. Petenis asal Polandia itu takluk dengan skor 6-3, 3-6, dan 1-6, sehingga harus tersingkir cepat di grand slam penutup tahun.

Bermain di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (4/9/2023) pagi WIB, Swiatek dan Ostapenko terlibat pertarungan sengit. Alhasil, duel itu berlangsung selama 1 jam 49 menit.

Swiatek sejatinya tampil cukup baik pada set pertama laga babak 16 besar tersebut. Sempat kecolongan poin pertama, ia mampu bangkit dan berbalik unggul menjadi 2-1.

Setelah itu, Ostapenko mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 terlebih dahulu. Tak ingin kehilangan momentum, Swiatek tancap gas dan langsung mencuri tiga poin setelahnya hingga unggul 5-2.

Hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memenangi set pertama, Swiatek justru kecolongan poin berikutnya dan skor menjadi 5-3. Kendati demikian, set pertama langsung diakhiri pada poin berikutnya dengan kemenangan 6-3.

Pada set kedua, Ostapenko mampu unggul 3-0 terlebih dahulu dari petenis nomor satu dunia itu. Swiatek sempat bangkit dan perlahan mengejar ketertinggalan poin meskipun akhirnya hanya mampu menempel hingga skor 3-4.