Selamat dari Petaka di MotoGP Catalunya 2023, Francesco Bagnaia: Saya Sangat Beruntung

MONTMELO - Francesco Bagnaia merasa beruntung setelah selamat dari petaka pada MotoGP Catalunya 2023, Minggu 3 September malam WIB, di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo. Pembalap tim Ducati Lenovo itu juga bersyukur tidak mengalami luka parah.

Bendera merah langsung berkibar tak lama selepas start balapan ke-11 MotoGP 2023 itu. Hal tersebut terjadi setelah sejumlah pembalap terjatuh di tikungan pertama. Kemudian, Bagnaia juga mengalami kecelakaan tunggal, terlempar dari motornya di tikungan dua.

Celakanya, rider berusia 26 tahun tersebut tergeletak di lintasan ketika rombongan pembalap hendak melewati tikungan tersebut. Brad Binder, yang kaget karena ada Bagnaia di lintasan, tak sengaja melindas kaki pembalap asal Italia itu.

Bagnaia langsung dilarikan ke rumah sakit atas kejadian tersebut. Beruntungnya, setelah dilakukan pengecekan oleh tim dokter, tidak ditemukan adanya cedera serius yang dialami sang juara bertahan MotoGP itu.

"Saya sangat beruntung hari ini. Sangat sangat beruntung. Saya harus bersyukur atas hal ini, terkadang anda memerlukan keberuntungan dalam hidup," ungkap Bagnaia setelah pengecekan dokter, dilansir dari Speedweek, Senin (4/9/2023).

Pecco mengaku tak mengerti kenapa bisa terpental dan terhempas dari kuda besi yang dikendarainya itu. Menurutnya, apa yang dialaminya sangat mengejutkan dan bukan hal lumrah yang biasa terjadi.