Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Selamat dari Petaka di MotoGP Catalunya 2023, Francesco Bagnaia: Saya Sangat Beruntung

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |13:02 WIB
Selamat dari Petaka di MotoGP Catalunya 2023, Francesco Bagnaia: Saya Sangat Beruntung
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mengangkat tangan tanda baik-baik saja usai kecelakaan parah di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Reuters/Bruna Casas)
A
A
A

MONTMELO - Francesco Bagnaia merasa beruntung setelah selamat dari petaka pada MotoGP Catalunya 2023, Minggu 3 September malam WIB, di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo. Pembalap tim Ducati Lenovo itu juga bersyukur tidak mengalami luka parah.

Bendera merah langsung berkibar tak lama selepas start balapan ke-11 MotoGP 2023 itu. Hal tersebut terjadi setelah sejumlah pembalap terjatuh di tikungan pertama. Kemudian, Bagnaia juga mengalami kecelakaan tunggal, terlempar dari motornya di tikungan dua.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mendapat penanganan medis usai terlindas Brad Binder pada balapan MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Reuters/Nacho Doce)

Celakanya, rider berusia 26 tahun tersebut tergeletak di lintasan ketika rombongan pembalap hendak melewati tikungan tersebut. Brad Binder, yang kaget karena ada Bagnaia di lintasan, tak sengaja melindas kaki pembalap asal Italia itu.

Bagnaia langsung dilarikan ke rumah sakit atas kejadian tersebut. Beruntungnya, setelah dilakukan pengecekan oleh tim dokter, tidak ditemukan adanya cedera serius yang dialami sang juara bertahan MotoGP itu.

"Saya sangat beruntung hari ini. Sangat sangat beruntung. Saya harus bersyukur atas hal ini, terkadang anda memerlukan keberuntungan dalam hidup," ungkap Bagnaia setelah pengecekan dokter, dilansir dari Speedweek, Senin (4/9/2023).

Pecco mengaku tak mengerti kenapa bisa terpental dan terhempas dari kuda besi yang dikendarainya itu. Menurutnya, apa yang dialaminya sangat mengejutkan dan bukan hal lumrah yang biasa terjadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement