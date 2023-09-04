Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Fakta Race MotoGP Catalunya 2023, Nomor 1 Posisi Bagnaia di Klasemen Pembalap Terancam

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |05:53 WIB
5 Fakta Race MotoGP Catalunya 2023, Nomor 1 Posisi Bagnaia di Klasemen Pembalap Terancam
Red Flag sempat berkibar di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

BERIKUT lima fakta race MotoGP Catalunya 2023. Balapan seri ke-11 itu berlangsung di Sirkuit Catalunya, Montmelo, Minggu (4/9/2023) malam WIB.

Balapan berlangsung dramatis dimulai dari balapan yang dihentikan karena insiden hingga duel pembalap Aprilia Racing. Kali ini okezone akan membahas lima fakta race MotoGP Catalunya 2023, apa saja? berikut daftarnya

5. Red Flag di Awal Balapan

Balapan di Sirkuit Catalunya, Minggu (3/9/2023) malam WIB diawali dengan kekacauan. Enea Bastianini dari Ducati Lenovo menyenggol Johann Zarco dari sisi kanan hingga ikut menjatuhkan Marco Bezzecchi.

Balapan kemudian dihentikan sejenak dengan bendera merah berkibar. Setelah semua kondusif, para pembalap kembali memulai balapan dari garis start.

4. Insiden Francesco Bagnaia

 

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) jadi salah satu pembalap yang mengalami insiden serius di MotoGP Catalunya 2023 kemarin. Bagnaia terpental dari motornya hingga kakinya terlindas Brad Binder.

Tak berselang lama, rider asal Italia itu langsung dibawa tim medis untuk menjalani pemeriksaan. Tim pabrikan Ducati pun tanpa wakil di MotoGP Cataluny setelah Enea Bastianani juga tak melanjutkan balapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
