HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa Resmi Perpanjang Kontrak dengan KTM, Manajer Tim: Dia Inspirasi Kami

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:03 WIB
Dani Pedrosa Resmi Perpanjang Kontrak dengan KTM, Manajer Tim: Dia Inspirasi Kami
Dani Pedrosa resmi memperpanjang kontrak di KTM (Foto: MotoGP)
A
A
A

DANI Pedrosa resmi memperpanjang kontraknya dengan tim Red Bull KTM sebagai test rider MotoGP 2024. Manajer Tim Balap Pabrik KTM Red Bull, Francesco Guidotti, membeberkan alasannya tetap menaruh kepercayaan pada rider 37 tahun itu.

Menurut Guidotti, Pedrosa merupakan pembalap yang sarat pengalaman. Kehadirannya mampu meningkatkan performa KTM di MotoGP.

Pedrosa juga disebut sebagai inspirasi bagi KTM baik terutama untuk para pembalap. Guidotti pun melihat dengan optimistis perpanjangan kontrak Pedrosa bisa menambah kemajuan bagi KTM.

Pada sesi latihan di MotoGP Spanyol 2023 di Sirkuit Jerez April lalu, Pedrosa memberikan hasil mengesankan. Dia memimpin latihan pembukaan dan finis di posisi keenam di sesi sprint race.

Di balapan resmi saat itu, Pedrosa mampu finis di posisi ketujuh. Kemampuannya di lintasan masih belum pudah meski sudah pensiun pada 2018 lalu.

Hal ini membuat Pedrosa kembali dipercaya tampil sebagai wildcard. Dia dipastikan akan mengaspal lagi di MotoGP San Marino 2023 pada 10 September mendatang.

Halaman:
1 2
