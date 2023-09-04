Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Momen Suporter Rayakan Keberhasilan Timnas Latvia ke Perempat Final FIBA World Cup 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |04:03 WIB
Momen Suporter Rayakan Keberhasilan Timnas Latvia ke Perempat Final FIBA World Cup 2023
Keseruan suporter Timnas Basket Latvia di Indonesia Arena (Foto: Andhika Huda)
JAKARTA – Timnas Latvia berhasil mengukir sejarah di FIBA World Cup 2023. Dalam debut mereka di Piala Dunia Bola Basket tahun ini tersebut, mereka sukses melangkah jauh hingga ke perempat final.

Hasil itu didapat setelah Rolands Smits dan kolega berhasil mengalahkan Brasil dalam laga terakhir Grup L babak kedua FIBA World Cup 2023. Dalam laga yang digelar pada Minggu (3/9/2023) sore WIB itu mereka menang dengan skor 104-84.

Ribuan suporter Latvia pun bersorak-sorai merayakan keberhasilan negara mereka ke babak perempat final. Sejak kuarter empat berakhir, mereka bernyanyi bersama dan memberikan selamat kepada para pemain dan pelatih.

Euforia yang sangat luar biasa itu pun berlanjut ketika mereka keluar dari tribun penonton. Di area selasar Indonesia Arena, mereka bernyanyi bersama-sama menyerukan nama negara mereka ‘Latvia! Latvia! Latvia!’

Salah satu penonton Latvia pun mencuri perhatian karena membawa sebuah replika tiket pesawat dengan tujuan Jakarta ke Manila, Filipina. Seperti diketahui, babak perempat final FIBA World Cup 2023 akan berlangsung di Manila.

Pria bernama Andrisz itu pun mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa rekannya akan langsung ke bandara Soekarno-Hatta setelah pertandingan ini. Mereka akan terbang ke Manila untuk memberikan dukungan lagi pada Timnas Latvia.

