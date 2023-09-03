Dampingi Angela Tanoesoedibjo Tinjau Latihan Atlet Asian Para Games, Gibran Rakabuming Pakai Jersey Persebaya Surabaya

Gibran Rakabuming Raka bersama Angela Tanoesoedibjo menantau persiapan atlet Indonesia di Asian Para Games 2023 (Foto: ist)

WALIKOTA Solo, Gibran Raka Buming Raka, menjumpai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Angela Tanoesoedibjo saat meninjau kesiapan para atlet yang akan bertanding dalam Asian Para Games 2023 pada Oktober 2023 di Hangzhou, Tiongkok.

Keduanya bertemu saat Angla meninjau atlet balap sepeda di Velodrome Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, (2/9/2023. Nampak, Gibran mengenakan Jersey klub sepak bola liga 1 Persebaya Surabaya.

Untuk informasi, Surabaya merupakan Daerah Pilih (Dapil) Angela yang maju sebagai Caleg DPR RI. Selain Surabaya, juga Sidoarjo.

Terlihat keduanya sesekali berkomunikasi. Angela mengatakan dirinya sedang dengan kehadiran Gibran yang mendampinginya meninjau Venue.

"Seneng ada mas Gibran, mau liat mas ? Ayo kita cek (tinjau Venue)," ucapnya.

Lalu, keduanya sama-sama sama meninjau. Gibran pun sempat melontarkan pertanyaan soal modifikasi sepeda balap yang digunakan oleh atlet Paragames.

"Oh ini sepedanya gak ada modifikasi ?," tanyanya.