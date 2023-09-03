Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Indonesia International Challenge 2023: Merah Putih Hampir Sapu Bersih Gelar Juara di 5 Sektor

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |18:05 WIB
Hasil Final Indonesia International Challenge 2023: Merah Putih Hampir Sapu Bersih Gelar Juara di 5 Sektor
Ester Nurumi jadi juara tunggal putri di Indonesia International Challenge 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL final Indonesia International Challenge 2023 akan dibahas di sini. Para penggawa bulu tangkis Indonesia hampir menyapu bersih gelar di lima nomor yang tersedia.

Tiga nomor di antaranya sudah memastikan gelar karena terbentuk laga All Indonesian Final. Ketiga nomor tersebut adalah ganda putra, ganda putri, dan tunggal putri.

Berri Angriawan/Rian Agung Saputro

Berri Angriawan/Rian Agung Saputro sukses mengklaim gelar juara di ganda putra. Mereka mengalahkan pasangan unggulan, Sabar Karyaman Gutama/ Moh Reza Pahlevi Isfahani dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-17.

Selanjutnya di ganda putri, Jesita Putri Miantoro/ Febi Setianingrum juga meraih gelar juara. Mereka mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Velisha Christina/ Bernadine Anindya Wardana, dengan skor 21-17 dan 21-11.

Ester Nurumi Tri Wardoyo sukses membuktikan kualitasnya sebagai unggulan ketiga tunggal putri. Dia menekuk rekan senegara, Gabriela Meilani Moningka, langsung dalam dua gim, skor 21-13 dan 21-16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190740/sarunrak_vitidsarn-GAFS_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sarunrak Vitidsarn, Ternyata Adik Kandung Kunlavut Vitidsarn
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement