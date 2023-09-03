Hasil Final Indonesia International Challenge 2023: Merah Putih Hampir Sapu Bersih Gelar Juara di 5 Sektor

Ester Nurumi jadi juara tunggal putri di Indonesia International Challenge 2023 (Foto: PBSI)

HASIL final Indonesia International Challenge 2023 akan dibahas di sini. Para penggawa bulu tangkis Indonesia hampir menyapu bersih gelar di lima nomor yang tersedia.

Tiga nomor di antaranya sudah memastikan gelar karena terbentuk laga All Indonesian Final. Ketiga nomor tersebut adalah ganda putra, ganda putri, dan tunggal putri.

Berri Angriawan/Rian Agung Saputro sukses mengklaim gelar juara di ganda putra. Mereka mengalahkan pasangan unggulan, Sabar Karyaman Gutama/ Moh Reza Pahlevi Isfahani dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-17.

Selanjutnya di ganda putri, Jesita Putri Miantoro/ Febi Setianingrum juga meraih gelar juara. Mereka mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Velisha Christina/ Bernadine Anindya Wardana, dengan skor 21-17 dan 21-11.

Ester Nurumi Tri Wardoyo sukses membuktikan kualitasnya sebagai unggulan ketiga tunggal putri. Dia menekuk rekan senegara, Gabriela Meilani Moningka, langsung dalam dua gim, skor 21-13 dan 21-16.