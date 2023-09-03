Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Viral Herry IP Dipepet Ketum PBSI-nya China, Debby Susanto Buat Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Tambah Khawatir: Lampu Kuning!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:01 WIB
Viral Herry IP Dipepet Ketum PBSI-nya China, Debby Susanto Buat Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Tambah Khawatir: Lampu Kuning!
Pelatih ganda putra Indonesia, Herry IP, kabarnya tengah didekati China (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

SEDANG viral Herry Iman Pierngadi alias Herry IP dipepet Ketum PBSI-nya China, Zhang Jun. Di tengah kabar tersebut, mantan ganda campuran Indonesia, Debby Susanto, malah membuat pencinta bulu tangkis Indonesia tambah khawatir dengan mengatakan itu sebagai lampu kuning sehingga harus hati-hati.

Sekadar diketahui, kabar Herry IP didekati oleh Zhang Jun pertama kali dibocorkan oleh ganda putra veteran Indonesia, Mohammad Ahsan. Partner dari Hendra Setiawan itu belum lama ini memergoki Herry IP saat berbincang dengan Ketua Umum Federasi Bulu Tangkis China tersebut di sebuah restoran.

Mohammad Ahsan

Babah Ahsan -sapaan akrab Mohammad Ahsan- pun menyebarkan momen tersebut di Instagram Storiesnya pada Sabtu (3/9/2023) lalu. Dalam unggahannya, Mohammad Ahsan menyertakan emoji api yang mengindikasikan perasaannya kepanasan atau hanya simbol 'Naga Api' yang notabene julukan Herry IP.

Atlet 35 tahun itu juga membuat caption seakan dirinya cemas bahwa Herry IP akan pindah untuk melatih tim bulu tangkis China. “Jangan sampai terjadi,” tulis Mohammad Ahsan di Instagram Storiesnya pada Sabtu (3/9/2023) lalu.

Tak lama setelah unggahan tersebut, Debby Susanto memberikan pernyataan yang membuat pencinta bulu tangkis Indonesia tambah khawatir bahwa itu akan terjadi. Juara All England 2016 itu menuliskan pernyataannya di Twitternya @debbysusanto89.

“Baru keluar berita langsung dipepet dengan gencar, lampu kuning tanda hati hati,” tulis Debby Susanto di akun Twitternya pada Sabtu (2/9//2023) lalu.

“Coach Naga Api (Herry IP) lagi dipepet terus sama coach ferguso bahaya ini mana ngelatih XD cuman sampai bulan April 2024,” balas komentar akun @ade***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement