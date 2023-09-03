Viral Herry IP Dipepet Ketum PBSI-nya China, Debby Susanto Buat Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Tambah Khawatir: Lampu Kuning!

SEDANG viral Herry Iman Pierngadi alias Herry IP dipepet Ketum PBSI-nya China, Zhang Jun. Di tengah kabar tersebut, mantan ganda campuran Indonesia, Debby Susanto, malah membuat pencinta bulu tangkis Indonesia tambah khawatir dengan mengatakan itu sebagai lampu kuning sehingga harus hati-hati.

Sekadar diketahui, kabar Herry IP didekati oleh Zhang Jun pertama kali dibocorkan oleh ganda putra veteran Indonesia, Mohammad Ahsan. Partner dari Hendra Setiawan itu belum lama ini memergoki Herry IP saat berbincang dengan Ketua Umum Federasi Bulu Tangkis China tersebut di sebuah restoran.

Babah Ahsan -sapaan akrab Mohammad Ahsan- pun menyebarkan momen tersebut di Instagram Storiesnya pada Sabtu (3/9/2023) lalu. Dalam unggahannya, Mohammad Ahsan menyertakan emoji api yang mengindikasikan perasaannya kepanasan atau hanya simbol 'Naga Api' yang notabene julukan Herry IP.

Atlet 35 tahun itu juga membuat caption seakan dirinya cemas bahwa Herry IP akan pindah untuk melatih tim bulu tangkis China. “Jangan sampai terjadi,” tulis Mohammad Ahsan di Instagram Storiesnya pada Sabtu (3/9/2023) lalu.

Tak lama setelah unggahan tersebut, Debby Susanto memberikan pernyataan yang membuat pencinta bulu tangkis Indonesia tambah khawatir bahwa itu akan terjadi. Juara All England 2016 itu menuliskan pernyataannya di Twitternya @debbysusanto89.

“Baru keluar berita langsung dipepet dengan gencar, lampu kuning tanda hati hati,” tulis Debby Susanto di akun Twitternya pada Sabtu (2/9//2023) lalu.

“Coach Naga Api (Herry IP) lagi dipepet terus sama coach ferguso bahaya ini mana ngelatih XD cuman sampai bulan April 2024,” balas komentar akun @ade***.