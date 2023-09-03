Hasil US Open 2023: Sikat Sebastian Baez, Daniil Medvedev Tembus 16 Besar

NEW YORK - Daniil Medvedev berhasil menaklukkan Sebastian Baez di babak ketiga grand slam US Open 2023. Petenis asal Rusia itu berhasil melaju ke 16 besar berkat kemenangan 6-2, 6-2, dan 7-6.

Duel antara Medvedev dengan Baez itu berlangsung di Billie Jean King National Tennis Center, New York, Amerika (AS), Minggu (3/9/2023) siang WIB. Petenis berusia 27 tahun itu bisa dikatakan tidak menemui hambatan berarti.

Medvedev mampu menang mudah 6-2 di set pertama. Skor identik tercipta di set kedua, yang menandakan juara US Open 2021 itu tak menemui hambatan berarti.

Baez baru memberikan perlawanan ketat di set ketiga. Dengan susah payah, Medvedev mampu memenangkan set terakhir itu dengan skor 7-6.

Kemenangan di laga itu membuat Medvedev berhak melaju ke babak keempat alias 16 besar. Di babak selanjutnya, ia akan menghadapi Alex de Minaur.