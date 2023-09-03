Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lin Dan hingga Kento Momota yang Terjerat Skandal: Perselingkuhan hingga Ketahuan Satu Kamar dengan Pebulu Tangkis Perempuan Jepang

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |04:56 WIB
Kisah Lin Dan hingga Kento Momota yang Terjerat Skandal: Perselingkuhan hingga Ketahuan Satu Kamar dengan Pebulu Tangkis Perempuan Jepang
Lin Dan dan istri tercinta, Xie Xingfang (Foto: Instagram)
A
A
A

BERIKUT adalah sederet pebulu tangkis top dunia yang pernah terjerat skandal. Ya, meski berstatus sebagai pemain papan atas tak lantas membuat mereka bisa terhindar dari skandal percintaam.

Salah satu yang sempat heboh dibicarakan adalah kasus skandal perselingkuhan mantan tunggal putra terbaik China, Lin Dan. Pemain berjuluk Super Dan itu diketahui pernah terlibat perselingkuhan dengan model cantik China bernama Zhao Yaqi.

Parahnya lagi, Lin Dan ketahuan selingkuh dengan Zhao Yaqi ketika istrinya, Xie Xingfang tengah hamil tua. Praktis, pemain peraih medali emas Olimpiade London 2012 itu pun mendapat kritik tajam dari para penggemarnya.

Skandal perselingkuhan Lin Dan dan Zhao Yaqi pun terungkap usai foto-foto mesra mereka beredar luas di jejaring media sosial pada 2016 silam. Namun, seiring berjalan waktu Lin Dan lantas meminta maaf kepada sang istri dan mengakui kesalahannya telah berbuat selingkuh dengan Zhao. Rumah tangga Lin Dan dan Xie Xingfan pun bertahan sampai sekarang.

Masih di sektor tunggal putra, pemain andalan Jepang, Kento Momota juga pernah terlibat skandal beberapa tahun lalu. Kento kepergok berada dalam satu kamar yang sama dengan pemain ganda putri Jepang, Yuki Fukushima.

Halaman:
1 2
