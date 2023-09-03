Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia International Challenge 2023: Dapat Banyak Dukungan, Alwi Farhan Makin Termotivasi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |06:05 WIB
Alwi Farhan (Foto: Instagram)
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan (Foto: Instagram)
MEDAN - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses melaju ke final turnamen Indonesia International Challenge 2023. Alwi mengaku makin termotivasi setelah melihat banyaknya dukungan dari suporter.

Alwi mengaku terkejut melihat pendukungnya yang memadati GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (2/9/2023). Dia sama sekali tidak menyangka bahwa banyak orang yang mendukung dirinya pada turnamen tersebut.

"Melihat penonton yang mulai memadati GOR Pancing, jujur membuat saya termotivasi untuk bermain lebih baik lagi. Menurut saya ini tidak sesuai ekspektasi karena banyak penonton datang mendukung saya di sini," tutur Alwi, Sabtu (2/9/2023).

Pada babak semifinal yang digelar di GOR Pancing, Medan, Sabtu (2/9/2023) Alwi menumbangkan rekan senegaranya, Tegar Sulistio dua gim langsung. Laga tersebut berakhir dengan skor 21-9 dan 21-18.

"Senang rasanya bisa melangkah ke partai final. Pada pertandingan hari ini saya mencoba menjaga fokus dan konsistensi permainan. Saat saya bisa terkejar perolehan angkanya oleh lawan, sebisa mungkin saya tidak panik dan tetap menjaga fokus pertandingan," jelas pebulutangkis 12 Mei 2005 itu.

