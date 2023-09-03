Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Update Kondisi Francesco Bagnaia Usai Alami Kecelakaan Parah di MotoGP Catalunya 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:21 WIB
Update Kondisi Francesco Bagnaia Usai Alami Kecelakaan Parah di MotoGP Catalunya 2023
Francesco Bagnaia langsung di bawa ke rumah sakit usai mengalami insiden serius di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DIREKTUR Medis MotoGP, Dr. Angel Charte, memberikan kabar terbaru terkait kondisi Francesco Bagnaia usai mengalami kecelakaan parah di MotoGP Catalunya 2023. Pihaknya mengatakan sulit untuk memastikan tak ada patah tulang yang dialami rider Ducati Lenovo itu.

Charte mengatakan Pecco saat ini mengalami politrauma berat. Dia ditabrak di bagian tulang paha atau femur dan area tibialis kakinya.

Pihak dokter menemukan ada luka kecil yang didapat setelah melakukan rontgen. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah itu luka lama atau baru.

"Pecco mengalami politrauma berat, ditabrak sepeda motor di area femur dan tibialis. Kami sudah melakukan rontgen di area tersebut dan terdeteksi ada luka kecil yang kami tidak tahu apakah itu baru atau sudah lama," ucap Charte dalam rilis resmi MotoGP, Minggu (3/9/2023).

"Perlu kami sampaikan agar lakukan pemindaian CAT mendesak dan itulah sebabnya kami mengirimnya ke rumah sakit umum," lanjutnya.

Halaman:
1 2
