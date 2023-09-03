Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Catalunya 2023: Francesco Bagnaia Diancam Jorge Martin dan Aleix Espargaro!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:29 WIB
Klasemen MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Catalunya 2023: Francesco Bagnaia Diancam Jorge Martin dan Aleix Espargaro!
Jorge Martin dan Aleix Espargaro mengancam Francesco Bagnaia di klasemen MotoGP 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN MotoGP 2023 kelar race MotoGP Catalunya 2023 akan dibahas di sini. Francesco Bagnaia masih berada di posisi teratas, namun posisinya kini diancam Jorge Martin dan juga Aleix Espargaro.

Sang pembalap Ducati Lenovo mengalami nasib buruk di lap pertama pada balapan utama di Sirkuit Catalunya, Minggu (3/9/2023) malam WIB. Bagnaia terpelanting setelah insiden di tikungan pertama yang melibatkan rekan setimnya, Enea Bastianini.

Francesco Bagnaia

Bagnaia yang terkapar di lintasan pun tak bisa menghindar ketika Brad Binder melintas hingga melindas kakinya. Setelah itu, balapan dihentikan sejenak dengan bendera merah dikibarkan.

Bagnaia pun dibawa ke pusat medis untuk menjalani pemeriksaan. Dia tidak bisa ikut balapan lagi sehingga poinnya nol untuk balapan ini.

Meskipun demikian, Bagnaia tetap berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2023. Namun, Jorge Martin berada tepat di belakangnya dengan catatan 210 poin, terpangkas 16 poin karena sebelum balapan ini dimulai, keduanya berjarak 66 poin.

Marco Bezzecchi masih berada di tempat ketiga dengan catatan 189 poin. Brad Binder menyusul dengan torehan 166 poin sedangkan Aleix Espargaro mulai memberi ancaman di peringkat kelima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement