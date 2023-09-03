Klasemen MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Catalunya 2023: Francesco Bagnaia Diancam Jorge Martin dan Aleix Espargaro!

KLASEMEN MotoGP 2023 kelar race MotoGP Catalunya 2023 akan dibahas di sini. Francesco Bagnaia masih berada di posisi teratas, namun posisinya kini diancam Jorge Martin dan juga Aleix Espargaro.

Sang pembalap Ducati Lenovo mengalami nasib buruk di lap pertama pada balapan utama di Sirkuit Catalunya, Minggu (3/9/2023) malam WIB. Bagnaia terpelanting setelah insiden di tikungan pertama yang melibatkan rekan setimnya, Enea Bastianini.

Bagnaia yang terkapar di lintasan pun tak bisa menghindar ketika Brad Binder melintas hingga melindas kakinya. Setelah itu, balapan dihentikan sejenak dengan bendera merah dikibarkan.

Bagnaia pun dibawa ke pusat medis untuk menjalani pemeriksaan. Dia tidak bisa ikut balapan lagi sehingga poinnya nol untuk balapan ini.

Meskipun demikian, Bagnaia tetap berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2023. Namun, Jorge Martin berada tepat di belakangnya dengan catatan 210 poin, terpangkas 16 poin karena sebelum balapan ini dimulai, keduanya berjarak 66 poin.

Marco Bezzecchi masih berada di tempat ketiga dengan catatan 189 poin. Brad Binder menyusul dengan torehan 166 poin sedangkan Aleix Espargaro mulai memberi ancaman di peringkat kelima.