HOME SPORTS MOTOGP

Kronologi Francesco Bagnaia Terpental hingga Kakinya Terlindas Brad Binder di MotoGP Catalunya 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |20:07 WIB
Kronologi Francesco Bagnaia Terpental hingga Kakinya Terlindas Brad Binder di MotoGP Catalunya 2023
Francesco Bagnaia terpental di MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Twitter/mickfromsyd)
KRONOLOGI Francesco Bagnaia terpental hingga kakinya terlindas Brad Binder di MotoGP Catalunya 2023 akan dibahas di sini. Sang pembalap Ducati Lenovo tak bisa melanjutkan balapan karena itu.

Balapan di Sirkuit Catalunya, Minggu (3/9/2023) malam WIB diawali dengan kekacauan. Enea Bastianini dari Ducati Lenovo menyenggol Johann Zarco dari sisi kanan hingga ikut menjatuhkan Marco Bezzecchi.

MotoGP Catalunya 2023

Beberapa tikungan kemudian, Bagnaia tiba-tiba terjatuh hingga terpental. Ketika Bagnaia berada di lintasan, Brad Binder tak bisa menghindar hingga terlihat melindas kaki sang juara dunia 2022.

Balapan kemudian dihentikan sejenak dengan bendera merah berkibar. Bagnaia langsung dibawa ke pusat medis untuk menjalani pemeriksaan.

Beberapa saat kemudian, ketika balapan dimulai kembali, Bagnaia tidak kembali ke grid. Ducati Lenovo pun dipastikan tanpa poin akhir pekan ini lantaran Enea Bastianini juga tak kembali untuk balapan setelah menyebabkan kekacauan di tikungan pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
