Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2023: Marc Marquez Beri Kejutan?

LINK live streaming MotoGP Catalunya 2023 akan bisa diklik di sini. Balapan di Sirkuit Catalunya, Spanyol akan dilaksanakan Minggu (3/9/2023) mulai pukul 19.00 WIB.

Marc Marquez kembali melalui akhir pekan dengan berat, seperti seri-seri sebelumnya di musim ini. Dia hanya berada di urutan ke-12 pada sesi kualifikasi dan kemudian finis ke-11 pada balapan singkat alias sprint race, Sabtu (2/9/2023) kemarin.

Dalam beberapa lap awal di sprint race, Marc Marquez sempat memperlihatkan performa menjanjiikan. Dia naik lima tingkat hingga berada di tempat ketujuh, namun kembali turun seiring waktu berjalan.

Kondisi motor Honda masih menjadi masalah untuknya. Namun, jelas Marc Marquez memiliki kemampuan untuk bersaing. Oleh karena itu, jika masalah motor bisa dibereskan, sang juara dunia enam kali berpotensi untuk memberi kejutan.

Sementara itu, Francesco Bagnaia kembali menjadi favorit selaku pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023 dan juara bertahan. Dia pun menunjukkan dominasinya dengan meraih pole position.

Namun demikian, pembalap asal Italia itu perlu mewaspadai Aleix Espargaro yang sudah mengenal Sirkuit Catalunya dengan sangat baik. Pada sprint race kemarin, Espargaro pun mampu mengalahkan Bagnaia dalam perebutan tempat pertama.