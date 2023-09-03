Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Respons Marc Marquez Setelah Finis Ke-11 di Sprint Race MotoGP Catalunya 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |09:15 WIB
Respons Marc Marquez Setelah Finis Ke-11 di Sprint Race MotoGP Catalunya 2023
Marc Marquez (Repsol Honda) merespons hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

MONTMELO - Marc Marquez memberikan respons setelah finis ke-11 di Sprint Race MotoGP Catalunya 2023. Meski hasilnya kurang memuaskan, pembalap tim Repsol Honda itu mengaku lebih percaya diri untuk menjalani sesi balapan utama nanti.

Sprint Race MotoGP Catalunya 2023 telah digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu 2 September malam WIB. Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, keluar sebagai pemenang dalam balapan 12 putaran itu.

Marc Marquez (Repsol Honda) melaju di Sirkuit Barcelona-Catalunya untuk MotoGP Catalunya 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Rider berusia 34 tahun tersebut mengungguli jagoan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang finis di tempat kedua, dan rekan setimnya, Maverick Vinales. Sementara itu, Marquez mendulang 0 poin setelah hanya finis di posisi 11.

The Baby Alien awalnya sempat terseok-seok di Latihan Bebas 1 dan Practice. Setelah itu, ia mampu finis ke-12 di sesi kualifikasi dengan hampir menempel Bagnaia pada babak kedua.

“Di Kualifikasi 1 saya bisa menemukan lap sempurna, (di belakang) motor yang tidak seperti Ducati. Ini sedikit lebih lambat, gaya berkendara yang berbeda. Dan kemudian saya bisa mengikuti (Miller) dan saya melakukan putaran yang tidak nyata," kata Marquez, dikutip dari Crash, Minggu (3/9/2023).

“Oke, itu bukan cara terbaik (untuk mengikuti), tapi itu juga salah satu kemampuan saya, untuk mengikuti yang lain. Di Kualifikasi 2 saya mencoba mengikuti Pecco tapi sudah di tikungan ketiga, dia sudah hilang. Jadi saya melakukan putaran itu sendirian," tambah pria berusia 30 tahun itu.

Kemudian pada Sprint Race MotoGP Catalunya 2023, Marquez sempat naik ke posisi delapan. Saat penunggang motor Honda RC213V lainnya terjebak dalam pertarungan melawan Yamaha di belakang, ia menjadi satu-satunya pembalap bermotor Jepang di 10 besar.

Namun sangat disayangkan, motor Honda RC213V yang ditunggangi juara dunia MotoGP enam kali itu tak bisa tampil kompetitif sehingga harus puas finis ke-11. Marquez mengaku dirinya menghindari risiko dengan tidak terlalu tancap gas agar tidak terjadi kecelakaan sehingga bisa finis.

