Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Sanggup Saingi Francesco Bagnaia dan Aleix Espargaro di Race MotoGP Catalunya 2023?

MONTMELO - Berikut jadwal MotoGP 2023 hari ini, Minggu (3/9/2023), di mana akan ada balapan utama di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo. Apakah Marc Marquez sanggup menyaingi duel seru antara Francesco Bagnaia dengan Aleix Espargaro?

Pekan balapan MotoGP Catalunya 2023 sejauh ini menjadi persaingan antara Espargaro dengan Bagnaia. Pembalap tim Aprilia Racing itu mampu tampil apik dengan memuncaki klasemen catatan waktu pada latihan bebas 1 (FP1) dan Practice.

Namun, Espargaro harus mengakui keunggulan Bagnaia pada sesi kualifikasi. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sukses merebut pole position, sementara El Capitan berada tepat di sampingnya saat start nanti.

Persaingan berlanjut ke Sprint Race MotoGP Catalunya 2023, Sabtu 2 September malam WIB. Espargaro sukses memacu motornya untuk melewati Bagnaia dan mencuri kemenangan di balapan Sprint.

Tak pelak, duel Espargaro vs Bagnaia diyakini akan berlanjut pada balapan utama yang digelar Minggu (3/9/2023) pukul 19.00 WIB. Kedua pembalap akan kembali saling pepet dan pamer manuver-manuver brilian demi meraih kemenangan.

Di sisi lain, Marc Marquez juga tidak boleh dikesampingkan begitu saja. The Baby Alien perlahan-lahan menemukan ritmenya setelah terseok-seok di FP1 dan Practice. Pembalap tim Repsol Honda itu sanggup finis ke-12 di sesi kualifikasi.