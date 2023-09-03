MotoGP Catalunya 2023: Menangkan Sprint Race, Aleix Espargaro Puas Balas Dendam ke Bagnaia

CATALUNYA – Aleix Espargaro (Aprilia Racing) mengaku puas bisa memenangkan Sprint Race MotoGP 2023. Aleix mengaku dirinya termotivasi lebih usai dikalahkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di sesi kualifikasi.

Usai MotoGP Argentina 2023 beberapa bulan lalu, Espargaro menyatakan bahwa motor RS-GP 23-nya bukanlah ‘motor sprint’. Namun, dalam sprint di Sirkuit Barcelona-Catalunya malam ini, dia mematahkan ucapannya sendiri.

Start dari posisi kedua, Espargaro cukup kesulitan mengejar Pecco -julukan Bagnaia- dalam dua lap pertama sprint yang berlangsung sebanyak 12 putaran itu. Namun, pelan tapi pasti dia mampu mendekati sang juara bertahan dan menyalipnya pada lap 7 dengan sebuah manuver ciamik di Tikungan 1.

Setelah itu, rider berusia 34 tahun tersebut melaju dengan nyaman di posisi terdepan. Dia pun akhirnya berhasil melewati garis finis sebagai pemenang dengan selisih 1,9 detik dari Pecco serta rekan setimnya, Maverick Vinales, yang mengamankan podium ketiga.

Espargaro pun sangat senang berhasil meraih kemenangan sprint perdananya di MotoGP 2023. Terlebih, dia melakukannya di depan publiknya sendiri di Spanyol dan juga tanah kelahirannya di Catalunya.

“Saya sangat, sangat bahagia, dan itu adalah perasaan yang sangat istimewa ketika saya mengibarkan bendera kotak-kotak di balapan kandang saya di sini hari ini,” kata Espargaro dilansir dari Speedweek, Minggu (3/9/2023).