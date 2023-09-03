Advertisement
BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Kanada ke Perempat Final Usai Menang atas Juara Bertahan Spanyol

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:53 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Kanada ke Perempat Final Usai Menang atas Juara Bertahan Spanyol
Timnas Basket Kanada mengalahkan Spanyol di FIBA World Cup 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Timnas basket Kanada berhasil mengalahkan Spanyol dalam laga terakhir Grup L babak kedua FIBA World Cup 2023. Kelly Olynyk dan rekan-rekan menang dengan skor 88-85.

Dengan hasil tersebut, Kanada berhasil lolos ke babak perempat final sebagai juara Grup L bersama Latvia, yang berstatus sebagai runner up. Sedangkan Spanyol gugur dan gagal mempertahankan gelar juara mereka.

Mentas di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (3/9/2023) malam WIB, kedua tim saling kejar-kejaran angka sejak awal pertandingan. Kanada yang sempat ketinggalan 7-10, mampu menyamakan kedudukan menjadi 10-10 via tembakan tiga angka Luguentz Dort.

Namun, Spanyol berhasil menjauh setelah itu hingga memimpin di angka 16-10. Akan tetapi, Kanada bisa bangkit dengan cepat dan berbalik unggul 19-18 berkat lemparan tiga angka RJ Barret. Tapi Negeri Matador bisa mengejar lagi di angka 21-21 via lemparan tiga angka Alberto Diaz yang mengakhiri kuarter pertama.

Pertarungan sengit berlanjut di kuarter kedua. Kanada dan Spanyol sama-sama bermain ngotot dan sangat mengandalkan kekuatan fisik. Skor imbang pun terus terjadi hingga menginjak angka 33-33.

Sayangnya, Kanada lengah memasuki menit-menit akhir. Spanyol dengan mudah menembus pertahanan mereka dan mencetak poin demi poin. Juanco Hernangomez dan kolega pun menutup kuarter kedua dengan keunggulan 10 poin, yakni 48-38.

