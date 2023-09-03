Advertisement
HOME SPORTS BASKET

DBL Final Party Digelar di Surabaya, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Momentum Kembangkan Potensi Olahraga

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |19:52 WIB
DBL Final Party Digelar di Surabaya, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Momentum Kembangkan Potensi Olahraga
Wamenparekraf Angela Tanosoedibjo dalam DBL Final Party (Foto: Istimewa)
DBL Final Party digelar di Surabaya, Angela Tanoesoedibjo mengharapkan event ini dijadikan ajang kembangkan potensi olahraga basket, terutama di level Sekola Menengah Atas (SMA). Angela Tanoesoedibjo berbicara sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf).

"Saya melihat ini adalah hal yang positif tentunya bagi anak muda. Bagaimana olahraga ini menjadi sebuah aktivitas di luar sekolah yang positif bagi anak muda," kata Wamenparekraf Angela di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Angela Tanosoedibjo

Angela menuturkan bahwa ada ratusan sekolah dan ribuan peserta yang ikut berkompetisi dalam DBL pada setiap tahunnya. Kompetisi ini melibatkan 1.200 tim dan skeitar 40 ribu peserta dari 750 sekola di 30 kota dan 22 provinsi untuk memperebutkan gelar bergengsi sebagai DBL series champion.

"Saya berharap DBL Indonesia terus maju dan berkembang dan menjadi platform yang positif bagi anak muda Indonesia," katanya.

Angela juga mendorong DBL untuk menghadirkan lebih banyak event olahraga basket yang melibatkan sektor ekonomi kreatif seperti musik dan pertunjukan. Dia berpendapat bahwa event-event sportainment dapat menggerakkan perekonomian terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Jika (basket) dikombinasikan dengan entertainment lainnya pastinya akan menjangkau lebih banyak audience di kalangan masyarakat," kata Angela.

(Reinaldy Darius)

