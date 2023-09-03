Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Erick Thohir: Penonton di Jakarta hingga 111 Ribu Orang, Tertinggi di FIBA World Cup 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |17:33 WIB
Erick Thohir: Penonton di Jakarta hingga 111 Ribu Orang, Tertinggi di FIBA World Cup 2023
Erick Thohir klaim penonton FIBA World Cup 2023 di Jakarta adalah yang tertinggi (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
ERICK Thohir selaku Central Board Member FIBA mengatakan bahwa penonton FIBA World Cup 2023 di Jakarta mencapai 111 ribu orang. Itu merupakan jumlah penonton tertinggi di ajang Piala Dunia Basket ini, melewati catatan penonton di Jepang dan Filipina.

Ajang FIBA World Cup 2023 digelar di tiga negara berbeda, yaitu Indonesia, Jepang, dan Filipina sejak 25 Agustus 2023. Itu masih berlangsung hingga 10 September, namun untuk Jakarta, hari Minggu (3/9/2023) ini adalah yang terakhir.

Timnas Basket Latvia

Erick meyakini catatan positif penonton FIBA World Cup 2023 membuat Indonesia dikenal baik di mata dunia. Sebab menurutnya, salah satu yang kurang dari negara ini adalah branding di dunia internasional.

“Saya pikir ada 3 hal (dampak dari adanya FIBA World Cup). Nomor satu, kejuaraan dunia basket ini luar biasa, kita disiarin di seluruh dunia, kita juga PR-ing buat merek Indonesia,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, dalam acara Meet and Greet with Luis Scolla di Senayan Park, Jakarta, Minggu (3/9/2023).

“Yang kedua pemain yang hadir, ofisial FIBA memuji Indonesia, dia kaget negara ini bagus banget. Kadang itu yang kita kurang branding,” tambahnya.

“Yang ketiga yang luar biasa, terima kasih bagaimana penonton kita (total selama FIBA World Cup 2023) mencapai 111 ribu, ini luar biasa ini masih paling tinggi di antara Jepang dan Filipina, itu angka yang luar biasa,” tuturnya.

