Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Preview FIBA World Cup 2023: Jumpa Brasil, Kejutan Timnas Basket Latvia Berlanjut di Indonesia Arena?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |16:00 WIB
Preview FIBA World Cup 2023: Jumpa Brasil, Kejutan Timnas Basket Latvia Berlanjut di Indonesia Arena?
Timnas Basket Latvia telah menciptakan kejutan di FIBA World Cup 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREVIEW laga FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Latvia bakal bersua dengan Brasil di Indonesia Arena pada Minggu (3/9/2023) sore WIB.

Latvia merupakan tim debutan di ajang Piala Dunia Basket ini. Namun, mereka telah mencatatkan sejarah dengan berhasil menjadi tim yang berhasil memenangkan tiga dari empat laga yang dimainkan di Indonesia Arena.

Timnas Basket Latvia

Hanya ada dua tim debutan lain yang memiliki catatan lebih baik daripada mereka. Kedua tim itu adalah Turki pada 2002 dan Republik Ceko pada 2019, dengan masing-masing dari mereka meraih empat kemenangan.

Mereka bahkan mampu menumbangkan tim besar sekelas Spanyol pada Jumat (1/9/2023) dengan skor 74-69. Ini merupakan pencapaian gemilang mengingat Spanyol merupakan dua kali peraih gelar juara FIBA World Cup.

Melihat penampilan apik tersebut, Brasil sama sekali tidak boleh meremehkan. Sejauh ini, Brasil belum kunjung memetik gelar juara mereka di FIBA World Cup sejak 1963 silam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement