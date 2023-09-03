Preview FIBA World Cup 2023: Jumpa Brasil, Kejutan Timnas Basket Latvia Berlanjut di Indonesia Arena?

PREVIEW laga FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Latvia bakal bersua dengan Brasil di Indonesia Arena pada Minggu (3/9/2023) sore WIB.

Latvia merupakan tim debutan di ajang Piala Dunia Basket ini. Namun, mereka telah mencatatkan sejarah dengan berhasil menjadi tim yang berhasil memenangkan tiga dari empat laga yang dimainkan di Indonesia Arena.

Hanya ada dua tim debutan lain yang memiliki catatan lebih baik daripada mereka. Kedua tim itu adalah Turki pada 2002 dan Republik Ceko pada 2019, dengan masing-masing dari mereka meraih empat kemenangan.

Mereka bahkan mampu menumbangkan tim besar sekelas Spanyol pada Jumat (1/9/2023) dengan skor 74-69. Ini merupakan pencapaian gemilang mengingat Spanyol merupakan dua kali peraih gelar juara FIBA World Cup.

Melihat penampilan apik tersebut, Brasil sama sekali tidak boleh meremehkan. Sejauh ini, Brasil belum kunjung memetik gelar juara mereka di FIBA World Cup sejak 1963 silam.