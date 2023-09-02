Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Para Games 2023: Tinjau Kesiapan Atlet, Angela Tanoesoedibjo Saksikan Gibran Rakabuming Tandem Bareng Atlet Sepeda

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |23:57 WIB
Asian Para Games 2023: Tinjau Kesiapan Atlet, Angela Tanoesoedibjo Saksikan Gibran Rakabuming Tandem Bareng Atlet Sepeda
Gibran Rakabuming raka tandem sepeda dengan atlet Indonesia (Foto: ist)
A
A
A

SURAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, meninjau kesiapan para atlet Indonesia yang akan tampik di Asian Para Games 2023. Ajang tersebut akan digelar di Hangzhou, Tiongkok pada Oktober 2023 mendatang.

Angela didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fadjar Hutomo dan Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin. Angela sempat menyaksikan Wali Kota Solo Gibran berlatih dengan atlet para games Balap Sepeda di Velodrome Manahan.

Gibran berlatih selama 3 lap. Ada tiga venue yang ditinjau Angela, di antaranya Hartono Trade Center yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga bulu tangkis. Lalu, Velodrome Manahan yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga balap sepeda dan GOR FKOR UNS yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga tenis meja.

Di masing-masing lokasi terlihat sejumlah atlet sedang berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan serta membentuk fisik dan mental untuk berlaga di Asian Para Games 2023.

"Pada hari ini kami berkesempatan untuk melihat kawan-kawan atlet latihan. Tentunya kita berharap semangat kawan-kawan terus dijaga. Dan yang pasti fisik dan mental harus selalu prima," kata Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Hartono Trade Center, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement