Asian Para Games 2023: Tinjau Kesiapan Atlet, Angela Tanoesoedibjo Saksikan Gibran Rakabuming Tandem Bareng Atlet Sepeda

SURAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo, meninjau kesiapan para atlet Indonesia yang akan tampik di Asian Para Games 2023. Ajang tersebut akan digelar di Hangzhou, Tiongkok pada Oktober 2023 mendatang.

Angela didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fadjar Hutomo dan Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Agustin Peranginangin. Angela sempat menyaksikan Wali Kota Solo Gibran berlatih dengan atlet para games Balap Sepeda di Velodrome Manahan.

Gibran berlatih selama 3 lap. Ada tiga venue yang ditinjau Angela, di antaranya Hartono Trade Center yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga bulu tangkis. Lalu, Velodrome Manahan yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga balap sepeda dan GOR FKOR UNS yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga tenis meja.

Di masing-masing lokasi terlihat sejumlah atlet sedang berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan serta membentuk fisik dan mental untuk berlaga di Asian Para Games 2023.

"Pada hari ini kami berkesempatan untuk melihat kawan-kawan atlet latihan. Tentunya kita berharap semangat kawan-kawan terus dijaga. Dan yang pasti fisik dan mental harus selalu prima," kata Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Hartono Trade Center, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (1/9/2023).