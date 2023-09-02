Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Dicoret, Timnas Voli Putra Indonesia Diperkuat 12 Pemain di Asian Games 2022

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:01 WIB
2 Dicoret, Timnas Voli Putra Indonesia Diperkuat 12 Pemain di Asian Games 2022
PBVSI total mengirim 12 atlet Timnas Voli Indonesia ke Asian Games 2022 (Foto: PBVSI)
A
A
A

JAKARTA - PP PBVSI meralat daftar pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang akan dikirim untuk Asian Games 2022. Mereka mencoret dua nama lagi sehingga yang dikirim ke Hangzhou, China, hanya 12 orang.

Kedua pemain yang dimaksud adalah Cep Indra Agustin (MB) dan Irpan (L). Total 12 pemain akan diandalkan pada Asian Games 2022 Hangzhou, yang berlangsung 23 September hingga 8 Oktober 2023.

Timnas Voli Putra Indonesia

Adapun komposisi pemain yang dikirim masih sama seperti skuad untuk AVC Asian Volleyball Championships 2023. Itu artinya, koneksi antar pemain di lapangan masih terjaga.

Namun, nama tersohor seperti Rivan Nurmulki masih tidak tercantum dalam skuad. Perannya digantikan oleh Sandi Akbar saat ini yang diharapkan bisa menambah kekuatan Tim Merah Putih.

Sekadar informasi, Timnas Voli Putra Indonesia nantinya akan berlaga di Deqing Sports Centre Gymnasium, China, selama babak penyisihan Asian Games 2022. Cabor voli Asian Games 2022 dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 7 Oktober.

Terlepas dari itu, pencapaian Tim Merah Putih di Asian Volleyball Championship 2023 sebelumnya terbilang membaik. Mereka berhasil menempati peringkat kesembilan usai mengalahkan sang rival, Thailand, dengan skor skor 3-0 (25-21, 25-23, dan 25-21).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/43/2885330/daftar-skuad-timnas-voli-pantai-indonesia-di-asian-games-2023-w0ghME9NU6.jpg
Daftar Skuad Timnas Voli Pantai Indonesia di Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/43/2884775/jadwal-timnas-voli-indonesia-di-asian-games-2022-ditantang-jepang-live-di-mnctv-sHDYI0MayM.jpg
Jadwal Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2022: Ditantang Jepang, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/43/2884204/rivan-nurmulki-absen-bela-timnas-voli-putra-indonesia-di-asian-games-2022-pelatih-sudah-siapkan-pengganti-vjYJqasBhN.jpg
Rivan Nurmulki Absen Bela Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2022, Pelatih Sudah Siapkan Pengganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/43/2883978/sambut-asian-games-2022-di-vision-berikut-daftar-cabang-olahraga-yang-dilombakan-cc22Nlt6U2.jpeg
Sambut Asian Games 2022 di Vision+, Berikut Daftar Cabang Olahraga yang Dilombakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/43/2883938/lalu-muhammad-zohri-tampil-di-asian-games-2022-luhut-binsar-panjaitan-doakan-saja-BlqshkNHvc.jpg
Lalu Muhammad Zohri Tampil di Asian Games 2022? Luhut Binsar Panjaitan: Doakan Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/40/2883652/tumbang-prematur-di-hong-kong-open-2023-fajar-alfian-rian-ardianto-dituntut-bangkit-di-asian-games-2022-Lu8hg7lgnb.jpg
Tumbang Prematur di Hong Kong Open 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto Dituntut Bangkit di Asian Games 2022
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement