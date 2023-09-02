2 Dicoret, Timnas Voli Putra Indonesia Diperkuat 12 Pemain di Asian Games 2022

JAKARTA - PP PBVSI meralat daftar pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang akan dikirim untuk Asian Games 2022. Mereka mencoret dua nama lagi sehingga yang dikirim ke Hangzhou, China, hanya 12 orang.

Kedua pemain yang dimaksud adalah Cep Indra Agustin (MB) dan Irpan (L). Total 12 pemain akan diandalkan pada Asian Games 2022 Hangzhou, yang berlangsung 23 September hingga 8 Oktober 2023.

Adapun komposisi pemain yang dikirim masih sama seperti skuad untuk AVC Asian Volleyball Championships 2023. Itu artinya, koneksi antar pemain di lapangan masih terjaga.

Namun, nama tersohor seperti Rivan Nurmulki masih tidak tercantum dalam skuad. Perannya digantikan oleh Sandi Akbar saat ini yang diharapkan bisa menambah kekuatan Tim Merah Putih.

Sekadar informasi, Timnas Voli Putra Indonesia nantinya akan berlaga di Deqing Sports Centre Gymnasium, China, selama babak penyisihan Asian Games 2022. Cabor voli Asian Games 2022 dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 7 Oktober.

Terlepas dari itu, pencapaian Tim Merah Putih di Asian Volleyball Championship 2023 sebelumnya terbilang membaik. Mereka berhasil menempati peringkat kesembilan usai mengalahkan sang rival, Thailand, dengan skor skor 3-0 (25-21, 25-23, dan 25-21).