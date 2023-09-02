Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Para Games 2023: CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Sebut Indonesia Akan Ambil Bagian di 12 Cabor

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |02:47 WIB
Asian Para Games 2023: CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Sebut Indonesia Akan Ambil Bagian di 12 Cabor
Angela Tanoesoedibjo jadi CdM Indonesia di Asian Para Games 2023. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games (AiPG) 2023, Angela Tanoesoedibjo, membicarakan persiapan kontingen Merah Putih. Ia menyebut para atlet Indonesia nantinya akan ambil bagian dalam 12 cabang olahraga (cabor) dari 42 dengan oposisi atlet 134 orang.

Angela pun memberi semangat dan dukungan langsung kepada para atlet. Dia meninjau langsung tempat pelatihan di Solo, Jawa Tengah.

Angela Tanoesoedibjo

"Bahwa nantinya akan diikuti 43 negara,” kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) itu dalam konferensi pers Asian Games dan Asian Para Games, di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora), Jakarta, Jumat (1/9/2023).

“Indonesia sendiri akan mengikuti 12 cabor dari 42 dengan oposisi atlet 134 orang, pelatih 56 orang, dan tenaga pendukung 62 orang," lanjutnya.

Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini pun membeberkan target untuk para atlet Asian Para Games 2023. Para atlet kebanggaan Indonesia ditargetkan menembus peringkat 10 besar, dengan meraih 20 emas, 23 perak, dan 25 perunggu.

Wamenparekraf Angela yang juga merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung para atlet yang akan berjuang dan mempertaruhkan nama Indonesia dalam bidang olahraga di ajang Asian Para Games 2023.

