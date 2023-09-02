Media China Sindir Herry IP yang Pernah Tolak Tangani China dan Kini Digeser PBSI ke Ganda Campuran

MEDIA China ikut menyoroti kepindahan Herry Iman Pierngadiri alias Herry IP ke sektor ganda campuran. Padahal, sebelumnya Herry IP sendiri sempat mendapat tawaran untuk menangani sektor ganda putra di Tiongkok yang akhirnya ditolak sang pelatih.

Seperti diketahui, Herry IP sebelumnya merupakan kepala pelatih di sektor ganda putra Indonesia. Polesan apik tangan dingin coach naga api -julukan Herry IP- membuat sejumlah negera lain tertarik untuk menggunakan jasanya, termasuk China.

Media lokal China, Sport Sina, rupanya mengikuti perkembangan nasib Herry IP di Indonesia. Mereka pun langsung menyindir sang pelatih yang akhirnya digeser untuk menangani sektor ganda campuran.

”Apakah kamu menyesalinya? Pelatih kondang Indonesia pernah menolak tawaran fantastis China!” tulis media tersebut.

Penunjukkan Herry IP sebagai pelatih ganda campuran dikabarkan langsung lewat laman resmi PBSI. Pria berjuluk Coach Naga Api itu sudah menyanggupi tugas barunya tersebut.