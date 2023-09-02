Hasil Semifinal International Challenge Medan 2023: Merah Putih Punya Wakil di Final pada Tiap Sektor

Alwi Farhan termasuk wakil Indonesia yang tembus final di Indonesia International Challenge Medan 2023 (Foto: PBSI)

HASIL semifinal Indonesia International Challenge Medan 2023 telah rampung digelar di GOR Pancing, Medan, Sumatera, Utara pada Sabtu (2/9/2023). Merah Putih memiliki perwakilan pada setiap sektor di laga final yang akan dimainkan Minggu (3/9/2023) esok.

Sektor ganda putri mempertemukan wakil sesama Indonesia. Velisha Christina/Bernadine Anindya Wardana akan menghadapi Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum setelah menumbangkan lawannya masing-masing di semifinal.

Jesita/Febi melaju ke partai puncak setelah menumbangkan Anggia Shitta Awanda/Putri Larasati melalui rubber gim yang ketat. Laga yang berlangsung selama 58 menit itu berakhir dengan skor 16-21, 23-21, dan 21-18.

Sementara itu, Velisha/Bernadine mengalahkan unggulan ketiga asal Indonesia, Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa. Mereka sukses lolos berkat kemenangan dengan skor 25-23, 15-21, dan 21-12.

Di ganda putra, pertandingan final antarwakil Indonesia juga tercipta. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Berry Angriawan/Rian Agung Saputro.

Sabar/Reza berhasil menumbangkan pasangan Malaysia, Beh Chun Meng/Goh Boon Zhe. Pertandingan yang berdurasi 36 menit itu berakhir dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-16.

Sementara itu, Berry/Rian akan menantang Sabar/Reza setelah melewati hadangan pasangan Indonesia lainnya, Muh Putra Erwiansyah/Patra Harapan Rindorindo. Laga berakhir lebih cepat setelah Putra/Patra memutuskan untuk mundur (retired) dengan skor akhir 21-14 dan 11-4.