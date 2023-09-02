Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Marcus Gideon Bicara Target Comeback Usai Cedera Pergelangan Kaki

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |13:02 WIB
Marcus Gideon Bicara Target <i>Comeback</i> Usai Cedera Pergelangan Kaki
Marcus Fernaldi Gideon belum tahu kapan akan comeback (Foto: Instagram/@marcusfernaldig)
JAKARTA - Marcus Fernaldi Gideon bicara soal target comeback ke turnamen bulu tangkis. Sinyo hanya mau kembali bertanding jika tubuhnya sudah merasa siap.

Sebagai informasi, Marcus baru saja menjalani operasi pada Agustus 2023 untuk mengatasi cedera pergelangan kaki kanan. Setelah operasi, pemain berusia 32 tahun itu membutuhkan waktu recovery yang tidak sebentar.

Marcus Fernaldi Gideon bicara soal comeback ke turnamen bulu tangkis (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

Karena itu, Marcus belum bisa menargetkan comeback pada tahun ini. Ia ingin recovery secara total. Berkaca dari pemulihan cedera pergelangan kaki kiri, partner Kevin Sanjaya Sukamuljo itu tidak mau gegabah.

"Target dari dokter saja boleh main baru dua bulan lagi. Pastinya baru bolehnya loncat-loncat. Tapi ya full recovery enggak," ungkap Marcus saat ditemui di Jakarta, dikutip pada Sabtu (2/9/2023).

"Kalau dari pengalaman yang kiri bisa enam bulan, soalnya tiga bulan pertama main sakit banget gitu, lihat enggak di Indonesia Masters?" lanjut pria asal Jakarta itu.

Atas saran dokter, Marcus diminta untuk pemulihan secara total selama enam bulan. Itu sebabnya, ia baru bisa menargetkan kembali pada tahun depan.

Halaman:
1 2
