HOME SPORTS NETTING

Tembus Semifinal IIC 2023, Alwi Farhan Bertekad Tampil Lebih Baik Lagi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |10:14 WIB
Tembus Semifinal IIC 2023, Alwi Farhan Bertekad Tampil Lebih Baik Lagi
Alwi Farhan bertekad tampil lebih baik di semifinal Indonesia International Challenge 2023 (Foto: PBSI)
MEDAN - Alwi Farhan berhasil meraih kemenangan di babak perempatfinal Indonesia International Challenge 2023 (IIC 2023). Tunggal putra Indonesia itu bertekad tampil lebih baik di babak semifinal.

Dalam pertandingan yang digelar di GOR Pancing, Medan, Sumatera Utara, Jumat 1 September 2023, Alwi mengalahkan Rithvik Sanjeevi Satish Kumar 19-21, 21-18, dan 21-15. Semifinalis Badminton Asia Junior Championships 2023 itu sempat kewalahan di gim pertama.

Alwi Farhan

Beruntung pada gim penentuan permainan Alwi kembali menunjukkan performa terbaiknya. Alhasil, ia mampu mengunci kemenangan dalam tempo 56 menit.

Alwi mengaku tidak menampilkan permainan terbaik seusai banyak melakukan kesalahan sendiri. Ia berharap hal itu bisa dikoreksi pada babak semifinal.

“Pada laga ini permainan saya masih jauh dari apa yang dihadapkan. Saya masih kurang fokus dan kurang bisa mengontrol faktor nonteknis. Saya berharap perlahan hal ini bisa diatasi nantinya saat semifinal nanti,” kata Alwi dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (2/9/2023).

Dengan hasil tersebut, Alwi akan berhadapan dengan rekan satu negaranya, Tegar Sulistio. Pemain berusia 21 tahun itu lolos setelah sang lawan, Tommy Sugiarto, menyerah saat kedudukan 11-5.

